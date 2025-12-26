Addio ad Alano Maffucci, maestro orafo dell’artigianato aretino

Si è spento a 83 anni Alano Maffucci, maestro artigiano orafo e figura centrale della tradizione orafa di Arezzo. La notizia è stata diffusa da Confartigianato Arezzo, che ne ha ricordato il valore umano e professionale e il segno profondo lasciato nella comunità.

Diplomato alla scuola orafa di Arezzo nel 1959, Maffucci ha portato nel mondo l’eccellenza dell’artigianato artistico locale, esponendo in Europa, America, Asia e nei Paesi Arabi. Fondatore nel 1977 dell’azienda La Pepita, dal 2005 si è dedicato anche alla realizzazione di trofei e multipli d’autore. Con lui scompare un grande maestro, capace di coniugare tradizione, creatività e passione.