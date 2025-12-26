La rivoluzione di Via Fiorentina: non chiamatela rotonda (bischeri)

Dalla nostra raffinata cassetta della posta, oggi più simile a un ringhio che a un recapito ufficiale, ci arriva una missiva firmata Botolo Ringhioso, osservatore attento, mordace e probabilmente bloccato nel traffico di Via Fiorentina da almeno tre ere geologiche.

Pare infatti che nei social aretini imperi un post illuminante di Lucia Tanti, la quale – con dovizia di particolari e con l’aria di chi spiega il moto perpetuo a una colonia di bradipi – chiarisce il destino dell’incrocio tra il raccordo anulare e Via Fiorentina.

Attenzione però: guai a chiamarla rotonda. Quella è roba da popolino. Qui si parla di RIVOLUZIONE. Con la R maiuscola, come la ghigliottina.

Secondo l’“Ing. Lucia Ghinelli” (cit. Botolo), ad Arezzo c’è ancora chi insiste a usare termini arcaici e comprensibili, tipo rotonda. Errore madornale. Questa non è una rotonda, è un cambio di paradigma. E infatti la rivoluzione l’hanno già sentita sulla pelle i commercianti di Via Fiorentina, gentilmente abbrustoliti, e gli abitanti della zona, che grazie ai nuovi tempi di percorrenza hanno allungato l’aspettativa di vita: partono la mattina e rientrano che i figli sono già nonni.

Ma guai a pensare che il meglio sia passato. La rivoluzione, come ogni rivoluzione che si rispetti, non è finita.

Tra qualche mese si passerà al livello successivo: chiusura di Via Fiorentina. E lì succederà che:

i commercianti rischieranno la testa (in senso storico-rivoluzionario);

gli abitanti, per tornare a casa, dovranno fare come Pollicino, seminando molliche di pane lungo il percorso, sperando che non passi un SUV a mangiarsele.

Il capolavoro finale prevede poi due livelli di transito:

uno in superficie, con una rotatoria formato sottobicchiere;

uno sotterraneo, una galleria futuristica dotata di due pompe incaricate di prosciugare l’intera piana dell’Orciolaia e di Pescaiola. Praticamente un’opera idraulica degna di Mosè, ma con più umidità.

Botolo chiude con alcune raccomandazioni di puro buonsenso aretino: quando l’Eurospin realizzerà la nuova rotatoria davanti alle ex Lebole, al posto di quell’indimenticabile esperimento a livelli sfalsati poi degenerato nella Sagra del Semaforo, non buttate via gli ultimi impianti rimasti.

Potrebbero tornare utili all’ingresso della galleria. Se il lago sotterraneo sotto Orciolaia e Pescaiola dovesse rifiutarsi di farsi prosciugare, basterà accendere il rosso.

Evvia.

Magari controllate che ci sia anche la corrente elettrica.

E, nel dubbio, una bella sbarra non si nega a nessuno.

Saluti ringhiosi.