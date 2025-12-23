Traffico, clacson e moccoli: la classifica Inrix: qui non si scherza: chi sgasa e chi resta fermo

Arezzo, Firenze, Prato & dintorni – altro che Rinascimento: qui si pratica l’arte antica di stare fermi al semaforo.

La Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix – che mica guarda a spanne, ma macina una montagna di dati su oltre 900 città nel mondo – ha messo nero su bianco quello che ogni automobilista sa già a memoria: il traffico è una tassa invisibile, pagata in ore di vita buttate tra una coda e un rosario di clacson.

Italia: il podio dell’ingorgo

A livello nazionale vincono (si fa per dire):

Roma : 76 ore l’anno perse, 17ª al mondo.

: 76 ore l’anno perse, 17ª al mondo. Milano : 67 ore, 24ª al mondo.

: 67 ore, 24ª al mondo. Brescia: 57 ore, 72ª al mondo.

Insomma, se cercate parcheggio lì, fate prima a portarvi il termos.

Toscana: Firenze e Prato da mani nei capelli

La Toscana non resta a guardare. Anzi, guarda… il paraurti davanti. L’area Firenze–Prato si conferma tra le più intasate d’Italia: traffico denso come la ribollita del giorno dopo.

Ecco come va ad Arezzo: 28 ore buttate, passate a guardare il semaforo diventare rosso, poi verde, poi rosso di nuovo. Altro che Giostra del Saracino: qui si muove solo la pazienza.

Morale della favola

Ad Arezzo non siamo messi come Firenze o Prato, ma 28 ore l’anno ferme in coda non sono bruscolini: sono benzina che evapora e santi tirati giù dal calendario.

La classifica Inrix parla chiaro: il traffico non è una sensazione, è una certezza matematica. E mentre i report girano il mondo, noi si resta fermi. In prima. Con la freccia accesa. E la speranza spenta.