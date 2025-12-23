Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi nel tardo pomeriggio all’incrocio con la S.P. 221, nessun ferito grave

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in località Le Ville, nel comune di Monterchi, lungo la Strada Statale 73, all’incrocio con la Strada Provinciale 221.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. Gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli e sono stati successivamente sottoposti ai controlli sanitari da parte del personale del 118 giunto sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del manto stradale, reso scivoloso dallo sversamento di liquidi oleosi a seguito dell’impatto. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.