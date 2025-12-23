Incidente tra autocarro e auto ad Alberoro: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in località Alberoro, in via Don Riccardo Aguzzi, nel comune di Monte San Savino, all’altezza dell’impianto semaforico.

Un autocarro e un’autovettura si sono scontrati, provocando anche la perdita del carico del camion, una piattaforma aerea cingolata, finita sulla sede stradale.

Le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dai veicoli e sono state prese in cura dal personale sanitario giunto sul posto. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, isolandoli elettricamente e verificando l’assenza di perdite di carburante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e il personale della Provincia di Arezzo per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.