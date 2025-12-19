10.1 C
Il Comune di Arezzo premia Alessandro De Vivo per il successo internazionale

l giovane atleta aretino, campione mondiale di Aerial e Pole Dance, premiato in Comune per un percorso di talento, impegno e inclusione

Redazione
Redazione

-

Alessandro De Vivo, classe 2007, vincitore dell’International Championship 2025 di Aerial e Pole Dance, è stato premiato questa mattina in Comune dall’assessore Federico Scapecchi. Il giovane atleta ha iniziato l’acrobatica aerea due anni fa con l’ASD Contraerea grazie al progetto sociale Circostanze d’incontro, promosso nell’ambito del bando nazionale “Spazi Civici di Comunità”.

Un percorso di riscatto e crescita personale che, unito a talento e impegno, lo ha portato a conquistare numerosi titoli regionali e nazionali fino alla vittoria mondiale al Campionato internazionale Pole and Aerial CSEN, dove ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria avanzata under 30 con una coreografia ispirata a Grease.

L’ASD Contraerea, attiva da 14 anni e punto di riferimento sul territorio, continua a promuovere attraverso lo sport i valori di inclusione, autostima e integrazione, offrendo opportunità concrete di crescita a tanti giovani.

Maxi operazione antidroga ad Arezzo: 8 misure cautelari, oltre 2mila episodi di spaccio contestati
