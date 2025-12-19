Consegnate in Prefettura le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Nella serata di ieri, 18 dicembre 2025, presso la Prefettura, nell’ambito del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie che il Prefetto rivolge alle autorità provinciali, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica.

Le onorificenze sono state attribuite per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e nelle attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere:

Tenente Colonnello Silvia Gobbini , già Comandante della Compagnia Carabinieri di Arezzo, attualmente Comandante della III Sezione del Reparto Corso di perfezionamento Allievi Marescialli della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze;

, già Comandante della Compagnia Carabinieri di Arezzo, attualmente Comandante della III Sezione del Reparto Corso di perfezionamento Allievi Marescialli della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze; Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza Sergio Maria Bianchi , in servizio presso il Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno;

, in servizio presso il Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno; Roberto Salvini, distintosi in maniera significativa nell’ambito del volontariato.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare valore istituzionale e umano, volto a riconoscere l’impegno, la dedizione e il senso del dovere di cittadini che, con il proprio operato, contribuiscono al prestigio delle istituzioni e al bene della collettività.