10.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 19, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàConsegnate in Prefettura le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Consegnate in Prefettura le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Riconosciuto l’impegno istituzionale, professionale e solidale di tre cittadini distintisi al servizio della comunità

Redazione
By Redazione

-

Nella serata di ieri, 18 dicembre 2025, presso la Prefettura, nell’ambito del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie che il Prefetto rivolge alle autorità provinciali, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica.

Le onorificenze sono state attribuite per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e nelle attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere:

  • Tenente Colonnello Silvia Gobbini, già Comandante della Compagnia Carabinieri di Arezzo, attualmente Comandante della III Sezione del Reparto Corso di perfezionamento Allievi Marescialli della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze;
  • Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza Sergio Maria Bianchi, in servizio presso il Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno;
  • Roberto Salvini, distintosi in maniera significativa nell’ambito del volontariato.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare valore istituzionale e umano, volto a riconoscere l’impegno, la dedizione e il senso del dovere di cittadini che, con il proprio operato, contribuiscono al prestigio delle istituzioni e al bene della collettività.

Articoli correlati:

Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale Lavori stradali ad Arezzo: modifiche al traffico in diverse vie fino a fine novembre Arezzo, presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà Riparte l’accoglienza invernale per i senza tetto: sostegno condiviso grazie a Caritas, volontari e Forze dell’Ordine Transizione 5.0, fondi esauriti: l’allarme di Confartigianato Arezzo “Penalizzate le imprese che investono” Panno del CasentinoPanno del Casentino, la Regione chiede lo stop ai licenziamenti: “Arrivano nuovi investitori” Arezzo, Polizia allo stremo: mancano oltre cento agenti. Il COISP lancia l’allarme: “a rischio la sicurezza del territorio” Arezzo, arrivano nuovi Carabinieri: rafforzato il presidio sul territorio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il Comune di Arezzo premia Alessandro De Vivo per il successo internazionale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024