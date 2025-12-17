Colpo ai negozi di abbigliamento: fermata all’aeroporto una coppia di ladri seriali

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due cittadini rumeni, di 56 e 36 anni, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso.

I due, titolari di un negozio di abbigliamento in Romania, erano arrivati in Italia circa due settimane fa con il pretesto di motivi di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero preso di mira diversi esercizi commerciali della Toscana, tra cui il “Mantovani Shop” di San Giovanni Valdarno, “Porcellotti Moda” di Terranuova Bracciolini, il “Luxury Outlet Mall” di Leccio, il “Barberino Outlet” e “Casa dello Sport” di Poggibonsi.

In questi negozi la coppia avrebbe sottratto numerosi capi di abbigliamento di marca, destinati a essere rivenduti nel loro punto vendita una volta rientrati in Romania. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno permesso di identificarli rapidamente e di accertare che erano in procinto di lasciare l’Italia dall’aeroporto di Bologna.

All’arrivo in aeroporto, i due hanno trovato ad attenderli i militari, che hanno proceduto al controllo dei bagagli prima dell’imbarco. All’interno sono stati rinvenuti 29 capi di abbigliamento ancora muniti di cartellino, che nei prossimi giorni saranno restituiti ai legittimi proprietari.

I due uomini, sottoposti a fermo di indiziato di delitto, sono stati condotti presso la casa circondariale di Bologna. Successivamente, a seguito della convalida del fermo, è stato disposto nei loro confronti l’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Firenze.