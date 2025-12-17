Arezzo, è tornato il Luna Park: tra zucchero filato, brontolii e “eh, però…”

Ad Arezzo è tornato il Luna Park. Sì, proprio lui: quello delle lucine che accecano, delle urla che si sentono fino a Saione e dello zucchero filato che ti rimane appiccicato ai pensieri fino a Pasqua. In via Duccio di Buoninsegna s’è rimesso in moto il sacro rito aretino: giostre che girano, autoscontri che cozzano e genitori che dicono “un giro solo” sapendo già che mentono peggio di Pinocchio.

Da decenni il Luna Park è una certezza: cambia il mondo, cambiano i sindaci, ma le catene girano sempre allo stesso modo. C’è chi ci ha dato il primo bacio, chi c’ha rimesso la cervicale e chi, ancora oggi, sale sul Reverse Jumping convinto d’esse immortale… salvo poi scendere pallido come un cencio.

E fin qui, tutto bene. Se non fosse che, come ogni anno, appena si accendono le giostre si spengono i cervelli. Ed ecco che l’aretino medio si divide, si spacca, si scanna. Altro che autoscontri: qui si va di sportellate verbali.

I commenti degli aretini (traduzione simultanea dal dialetto del feisbuc):

– “Oh, guarda caso tornano le giostre e tornano i furti!”

(Detto di solito dal cugino di uno che “lo sapeva”.)

– “Ma che c’entra il Luna Park, i ladri c’erano anche prima!”

(Pronunciato con tono da maestra elementare stufa.)

– “Brutto, vecchio, insicuro, attrazioni anni ’90!”

(Detto però mentre si mangia una frittella unta come un parabrezza.)

– “Io lo adoro, mi sento come i citti piccini!”

(Persona onesta, probabilmente con la tasca piena di gettoni.)

– “Ora vado dai carabinieri a denunciare!”

(Denunciare chi? Boh. Ma denunciare qualcosa.)

– “Questa è diffamazione!”

(Parola imparata ieri sera su Google, usata a caso.)

– “Eh però qualche controllo non guasterebbe…”

(Classico commento da bar: non accusa, ma insinua.)

– “D’inverno lavorano poco, che testa c’avete!”

(Ultimo baluardo della ragione, ignorato da tutti.)

Morale della favola? Il Luna Park è tornato, Arezzo pure. Con le sue paure, le sue polemiche, la sua capacità unica di litigare su tutto, anche su una giostra a catene. Intanto i citti ridono, le giostre girano e l’aretino brontola. Perché se un ci fosse da ridire… un s’andrebbe nemmeno alle feste.