Arezzo, è tornato il Luna Park: tra zucchero filato, brontolii e “eh, però…”

Tra giostre, zucchero filato e polemiche social, Arezzo si divide come da tradizione: chi ride, chi brontola e chi denuncia “a sentimento”

Ad Arezzo è tornato il Luna Park. Sì, proprio lui: quello delle lucine che accecano, delle urla che si sentono fino a Saione e dello zucchero filato che ti rimane appiccicato ai pensieri fino a Pasqua. In via Duccio di Buoninsegna s’è rimesso in moto il sacro rito aretino: giostre che girano, autoscontri che cozzano e genitori che dicono “un giro solo” sapendo già che mentono peggio di Pinocchio.

Da decenni il Luna Park è una certezza: cambia il mondo, cambiano i sindaci, ma le catene girano sempre allo stesso modo. C’è chi ci ha dato il primo bacio, chi c’ha rimesso la cervicale e chi, ancora oggi, sale sul Reverse Jumping convinto d’esse immortale… salvo poi scendere pallido come un cencio.

E fin qui, tutto bene. Se non fosse che, come ogni anno, appena si accendono le giostre si spengono i cervelli. Ed ecco che l’aretino medio si divide, si spacca, si scanna. Altro che autoscontri: qui si va di sportellate verbali.

I commenti degli aretini (traduzione simultanea dal dialetto del feisbuc):

“Oh, guarda caso tornano le giostre e tornano i furti!”
(Detto di solito dal cugino di uno che “lo sapeva”.)

“Ma che c’entra il Luna Park, i ladri c’erano anche prima!”
(Pronunciato con tono da maestra elementare stufa.)

“Brutto, vecchio, insicuro, attrazioni anni ’90!”
(Detto però mentre si mangia una frittella unta come un parabrezza.)

“Io lo adoro, mi sento come i citti piccini!”
(Persona onesta, probabilmente con la tasca piena di gettoni.)

“Ora vado dai carabinieri a denunciare!”
(Denunciare chi? Boh. Ma denunciare qualcosa.)

“Questa è diffamazione!”
(Parola imparata ieri sera su Google, usata a caso.)

“Eh però qualche controllo non guasterebbe…”
(Classico commento da bar: non accusa, ma insinua.)

“D’inverno lavorano poco, che testa c’avete!”
(Ultimo baluardo della ragione, ignorato da tutti.)

Morale della favola? Il Luna Park è tornato, Arezzo pure. Con le sue paure, le sue polemiche, la sua capacità unica di litigare su tutto, anche su una giostra a catene. Intanto i citti ridono, le giostre girano e l’aretino brontola. Perché se un ci fosse da ridire… un s’andrebbe nemmeno alle feste.

