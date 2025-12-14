Rissa in centro a Montevarchi, cinque Daspo urbani dopo l’intervento della Polizia

La Polizia di Stato ha notificato cinque provvedimenti di DACUR, noti anche come Daspo urbani, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di una rissa avvenuta a Montevarchi all’inizio del mese di dicembre.

L’episodio si è verificato in piena mattinata, quando le Forze dell’Ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione per una violenta lite in piazza Vittorio Veneto. Secondo quanto ricostruito, cinque persone appartenenti a gruppi contrapposti si stavano affrontando per quello che è apparso come un vero e proprio regolamento di conti.

A seguito dell’intervento, gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti, tre dei quali minorenni. Nel corso delle perquisizioni è stato inoltre rinvenuto materiale atto ad offendere, tra cui una mazza da baseball, un macete, una pistola taser ad impulsi elettrici e una pistola semiautomatica a salve appositamente modificata.

Oltre alle conseguenze penali, per tutti i soggetti coinvolti è stato disposto un provvedimento di prevenzione firmato dal Questore. Il DACUR, notificato anche alla presenza dei genitori per i minorenni, prevede l’allontanamento dalle aree urbane di Montevarchi interessate dai fatti per la durata di un anno.