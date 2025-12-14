ACF Arezzo: rimonta amaranto a Trastevere: da 0-2 a 2-2, il 2025 si chiude in parità

Ultima gara del 2025 per l’ACF Arezzo, impegnata sul campo del Trastevere, fanalino di coda del campionato. Le amaranto chiudono l’anno con un pareggio per 2-2, frutto di una rimonta di carattere dopo il doppio svantaggio.

Nel primo tempo è l’Arezzo a farsi vedere per primo: al 18’ Tuteri prova il tiro al volo sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione è debole. Al 24’ passa però il Trastevere: da calcio d’angolo, l’ex di giornata Zito svetta di testa e batte Verano per l’1-0. Le padrone di casa sfiorano il raddoppio al 35’ con Betti G., ancora su corner, mentre al 40’ è l’Arezzo a andare vicinissima al pareggio: Tamburini colpisce il secondo palo con una girata in area.

Nella ripresa il Trastevere trova subito il 2-0: al 50’ Sclavo colpisce di testa su punizione laterale, Tuteri tenta il salvataggio sulla linea ma il pallone termina in rete. La reazione amaranto è immediata e, al 53’, Lazzari è la più lesta ad avventarsi su una palla respinta dalla difesa, firmando il gol che riapre il match. L’Arezzo cresce e all’81’ va a un passo dal pareggio con Razzolini, che di testa colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner. Il gol del 2-2 arriva all’86’: Tamburini svetta di testa e mette in rete la palla del pareggio.

Nonostante il doppio svantaggio, l’ACF Arezzo dimostra carattere e determinazione, chiudendo il 2025 con una rimonta preziosa e un punto conquistato in trasferta.