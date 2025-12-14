3.8 C
Comune di Arezzo
domenica, Dicembre 14, 2025
Intossicazione da monossido di carbonio a Montevarchi: cinque persone soccorse nella notte

Intossicazione da monossido di carbonio a Montevarchi: cinque persone soccorse nella notte

Paura nella notte per una famiglia colpita da esalazioni tossiche

Redazione
By Redazione

-

È scattato alle ore 00:37 l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per una grave intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Cennano, a Montevarchi. Cinque le persone coinvolte: due donne di 38 e 30 anni, un uomo di 46 anni e due minori.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di San Giustino, che ha provveduto al trasporto di tutti i pazienti al Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia per le prime cure. Considerata la tipologia dell’intossicazione, nelle ore successive si è reso necessario un ulteriore trasferimento.

Alle 4:25, infatti, tutti i soggetti coinvolti sono stati trasportati con ambulanze della Misericordia di Badia al Pino e della Misericordia di Faella presso gli ospedali di Careggi e Meyer, dove sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Le cause dell’intossicazione sono in corso di accertamento.

