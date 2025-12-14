3.9 C
Arezzo
domenica, Dicembre 14, 2025
Lite in un locale, ragazza colpita per errore: frattura al setto nasale

Lite in un locale, ragazza colpita per errore: frattura al setto nasale

Si trova nel mezzo di una lite tra due giovani e viene colpita da un pugno: notte di paura nel centro di Arezzo

Una serata come tante si è trasformata in un episodio di violenza nel centro di Arezzo. Intorno alle due di notte, all’interno di un locale, è scoppiata una lite tra due giovani che è rapidamente degenerata.

Durante il confronto uno dei due ha sferrato un pugno all’avversario, che è riuscito a evitarlo. Il colpo, però, ha raggiunto in pieno volto una ragazza del tutto estranea alla discussione, che si trovava nelle vicinanze.

La giovane ha riportato la frattura del setto nasale. È stata immediatamente soccorsa dal personale del locale e successivamente affidata alle cure dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le volanti della Questura per gli accertamenti del caso.

Al momento non risultano denunce formali, ma la ragazza avrebbe manifestato l’intenzione di recarsi in Questura per sporgere denuncia nei prossimi giorni.

Immagine da Teletruria

