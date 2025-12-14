Oroscopo urticante 15–21 dicembre

Le feste si avvicinano, ma l’universo non è esattamente in vena di regali. I pianeti sembrano usciti da una cena aziendale alcolica: stanno tutti sbandando e voi con loro. Sarà una settimana di scelte impulsive, epifanie rivelatrici e un numero indecente di figuracce sociali.

Benvenuti nella nuova dose di cosmo urticante.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Energie alte come il volume di chi parla al telefono in treno. Bello eh, finché non vi ritrovate a fare mille cose insieme e fallirne tre quarti. Ogni tanto fermatevi a respirare, o almeno fingete.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Avrete un’irresistibile voglia di comfort food e zero voglia di interazione umana. Vietato sentirsi in colpa: la cioccolata è più comprensiva delle persone. E non chiede spiegazioni.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La lingua corre più veloce del cervello: spoiler, non è una qualità. Attenti a non seminare confusione come coriandoli a Carnevale. Prima pensate, poi parlate… o almeno alternate.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ipersensibili come un captcha dopo tre tentativi sbagliati. Qualcuno potrebbe toccare un vostro nervo scoperto: evitate risposte passive-aggressive, oppure esagerate e fate spettacolo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Pretenderete applausi anche per respirare, ma il pubblico potrebbe essere distratto. Non scoraggiatevi: basta un brindisi improvvisato per riportare tutto su di voi. Mantenete la dignità… più o meno.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Ossessione per i dettagli al livello “controllo ortografico sulle chat degli altri”. Mercurio vi confonde: se sbagliate, accettatelo. La perfezione è una bella illusione, come la calma natalizia.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vorreste equilibrio, ma tra tentazioni e doveri sembrate un funambolo ballerino. Fate pace con l’idea che non potete piacere a tutti — anche se ci provate con impegno commovente.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Magnetici e letali come uno sguardo di giudizio non richiesto. Qualcuno vi attirerà… o vi irriterà. Forse entrambe le cose. L’importante è non trasformare tutto in una puntata crime.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Avventura nell’aria, viaggio nella testa. Sarete tentati di prenotare voli, cambi di vita e forse pure un lama da compagnia. Prima di agire, chiedetevi solo: ho abbastanza soldi o solo entusiasmo?

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Responsabili, sì, ma con un filo di esasperazione. Le stelle suggeriscono: mollate la presa per cinque minuti. Poi potete tornare a gestire il mondo, qualcuno nel frattempo avrà bruciato qualcosa.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sarete creativi e imprevedibili, come sempre. Il problema è che nessuno vi capirà, come sempre. Ma una mente originale non ha bisogno di permesso per brillare. Basta evitare esplosioni sociali.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sogni lucidi, intuizioni forti, realtà… fragile. Il cuore guida ma gli ostacoli sono veri. Romantici e persi come un ombrello dimenticato in metro: affascinanti, ma inutili se piove.

Gli astri vi hanno punto ancora, e non c’è crema che tenga. Ma ricordate: un po’ di ortica sveglia la circolazione, e anche l’anima. Ci risentiamo quando il cielo sarà più gentile — o più spietato.

L’oroscopo urticante non si ferma mai.