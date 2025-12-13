Aggredito con una testata in centro: uomo ferito davanti alla famiglia

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Madonna del Prato, dove un uomo è stato aggredito da un giovane mentre si trovava in centro insieme ai familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe avvicinato chiedendo del denaro. Al rifiuto dell’uomo, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendolo con una testata al volto. Il colpo ha provocato un profondo taglio a un sopracciglio, dal quale l’uomo ha iniziato a perdere copiosamente sangue.

L’episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza, complice il sabato pomeriggio e le numerose presenze legate alla Città del Natale. Molte le persone che hanno assistito alla scena.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, che ha prestato le prime cure all’uomo ferito. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e nella ricerca dell’aggressore, che nel frattempo si era già allontanato.

Le indagini sono in corso.