4.2 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 13, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaAggredito con una testata in centro: uomo ferito davanti alla famiglia

Aggredito con una testata in centro: uomo ferito davanti alla famiglia

Chiede denaro a un uomo in centro e, dopo il rifiuto, lo colpisce al volto davanti a numerosi passanti. Intervento della Croce Bianca e della polizia municipale

Redazione
By Redazione

-

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Madonna del Prato, dove un uomo è stato aggredito da un giovane mentre si trovava in centro insieme ai familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe avvicinato chiedendo del denaro. Al rifiuto dell’uomo, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendolo con una testata al volto. Il colpo ha provocato un profondo taglio a un sopracciglio, dal quale l’uomo ha iniziato a perdere copiosamente sangue.

L’episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza, complice il sabato pomeriggio e le numerose presenze legate alla Città del Natale. Molte le persone che hanno assistito alla scena.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, che ha prestato le prime cure all’uomo ferito. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e nella ricerca dell’aggressore, che nel frattempo si era già allontanato.

Le indagini sono in corso.

Articoli correlati:

San Giovanni Valdarno: soccorritori della Misericordia minacciati con spranga e colpiti da pietre Tensione a Ferragosto a Lignano: uomo ubriaco aggredisce e ruba al parco Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata Arezzo, tentativo di aggressione sventato in via Calamandrei: esercente mette in fuga due giovani Badia Tedalda, donna scompare dopo la notte nei boschi: ritrovata sana e salva dai Vigili del Fuoco Incidente sul lavoro a Cavriglia, due operai feriti: uno trasportato in elicottero alle Scotte Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti, la donna più longeva della provincia di Arezzo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Giornata di incidenti sulle strade aretine: investito pedone in città
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024