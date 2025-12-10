Comune di Arezzo, Romizi sbotta: “concorso per il comandante? Una furbata dell’ultim’ora!”

(Cronache semiserie dal Palazzo, dove le scadenze politiche arrivano sempre… dopo il caffè)
Oh via, gente, segnatevi la data: metà marzo 2026. No, non perché c’è la sagra del fritto o perché riapre il Porcinai, ma perché lì finisce il mega-concorso per scegliere il nuovo comandante della polizia locale.
Le prove? A febbraio.
L’esito? A marzo.
Il tempismo? Da manuale… di strategia politica spicciola.
Secondo il capogruppo di Arezzo 2020, Francesco Romizi, l’amministrazione di centrodestra prossima alla scadenza avrebbe tirato fuori dal cappello l’ultimo coniglio: “un concorso politicamente inopportuno”.
Traduzione vernacolare: un colpo di coda che manco un gatto incazzato.
Link: Nota del capogruppo di Arezzo 2020 Francesco Romizi
Romizi non le manda a dire: “Dopo 11 anni di governo, proprio all’ultimo secondo – minuto 90, recupero incluso – ti scegli il comandante nuovo nuovo, per un ruolo delicatissimo, capo di quasi 100 vigili, cardine delle politiche di sicurezza…”.
E aggiunge: “Questa è arroganza politica. Manco il galateo istituzionale gli è rimasto!”.
E come se non bastasse, c’è anche il rischio di salutare definitivamente un comandante “di strada”, aretino verace, uno che conosce le buche e i semafori della città come le sue tasche: Aldo Poponcini.
Romizi dice che bastava una deroghina, giusto qualche mese, e Poponcini avrebbe chiuso il suo mandato come si conviene: insieme alla fine di quello politico.
Insomma: vo’ lascià lavorà la gente fino alla porta, o no?
Ma niente, secondo Romizi la nuova amministrazione — chiunque vinca — si ritroverà in dote un comandante scelto dalla vecchia, come il regalo indesiderato che ti tirano dietro a Natale: “Non lo posso cambiare, ma che lo tengo a fare?”.
Dal Palazzo risposte non se ne sentono.
Ma tranquilli: il concorso sì.