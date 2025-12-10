Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026

Arezzo ha fatto da cornice a una mattinata di forte partecipazione popolare in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica diretta ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. A quasi vent’anni dall’ultima volta, la torcia è tornata in città trovando strade piene di studenti, famiglie e cittadini, trasformando l’evento in un momento corale di entusiasmo e identità sportiva.

Il convoglio è entrato da via Simone Martini attraversando alcune delle arterie principali, con una breve sosta davanti all’Arezzo Sport College. Da viale Giotto è poi partita la staffetta che ha toccato via Crispi, corso Italia e le piazze centrali, passando da luoghi simbolo come piazza Grande e piazza della Libertà, per concludersi infine in via Fiorentina.

Una giornata che ha riportato in primo piano il legame della città con lo spirito olimpico e il suo cammino verso Milano-Cortina 2026.

Fotovideo: Click and Fly