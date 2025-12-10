10.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 10, 2025
type here...
HomeFoto e VideoArezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso...

Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026

Grande partecipazione in città per il ritorno della torcia olimpica dopo vent’anni

Redazione
By Redazione

-

Arezzo ha fatto da cornice a una mattinata di forte partecipazione popolare in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica diretta ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. A quasi vent’anni dall’ultima volta, la torcia è tornata in città trovando strade piene di studenti, famiglie e cittadini, trasformando l’evento in un momento corale di entusiasmo e identità sportiva.

Il convoglio è entrato da via Simone Martini attraversando alcune delle arterie principali, con una breve sosta davanti all’Arezzo Sport College. Da viale Giotto è poi partita la staffetta che ha toccato via Crispi, corso Italia e le piazze centrali, passando da luoghi simbolo come piazza Grande e piazza della Libertà, per concludersi infine in via Fiorentina.

Una giornata che ha riportato in primo piano il legame della città con lo spirito olimpico e il suo cammino verso Milano-Cortina 2026.

Fotovideo: Click and Fly

Articoli correlati:

Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5 Arezzo, stangata per Cutolo: il ds fermato fino al 30 settembre

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Chiusura dell’asilo nido “Il Bagnoro” per interruzione dell’energia elettrica l’11 dicembre
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024