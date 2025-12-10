8.3 C
Bimba di 4 anni investita davanti alla scuola: trasportata al San Donato in codice 2

La piccola è stata investita davanti al plesso scolastico Chimera: trasportata in codice 2 al San Donato

Questa mattina in via Mochi ad Arezzo, nei pressi del plesso scolastico Chimera,  una bambina di circa quattro anni è stata investita mentre si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonale.

L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato alle 8.20. Sul posto sono intervenuti rapidamente una ambulanza della Croce Bianca con equipaggio BLSD, l’auto-infermieristica e una pattuglia della Polizia Municipale. La piccola, che ha riportato una frattura a un arto, è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato per le cure necessarie.

