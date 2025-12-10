8.3 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 10, 2025
La Chimera Nuoto fa il pieno di medaglie agli Assoluti Toscani: otto podi e settimo posto regionale

Otto podi e record societario per la squadra aretina agli Assoluti Toscani di Livorno

Redazione
Redazione

-

Tre ori, due argenti e tre bronzi coronano la migliore edizione di sempre per la società aretina

La Chimera Nuoto chiude in trionfo il Campionato Regionale Assoluto conquistando otto medaglie: tre ori, due argenti e tre bronzi. Nella principale rassegna toscana, ospitata a Livorno e animata da ventinove società, i sedici atleti aretini hanno brillato sia per piazzamenti sia per progressi cronometrici, centrando il miglior risultato di sempre per il club e un prestigioso settimo posto nella classifica generale.

Protagonista assoluta della spedizione è stata Sofia Napoli, classe 2010, che ha dominato i 100, 200 e 400 misti, laureandosi campionessa regionale in tutte e tre le distanze. Un risultato che impreziosisce un 2025 già memorabile, segnato da dieci medaglie ai campionati italiani e dalla sua prima convocazione nella nazionale giovanile.

Sul podio più volte anche Sergio Gramma (2007), autore di un brillante tris: argento nei 100 dorso e bronzo nei 200 e nei 50 dorso. A completare il bottino individuale è arrivato l’argento di Gabriele Mealli (2007) nei 400 stile libero.

Determinante anche la forza del gruppo: la 4×100 mista femminile composta da Sofia Donati, Sofia Napoli, Margherita Mattioli e Djulietta Rosca ha conquistato un prezioso bronzo, mentre la 4×100 mista maschile (Gramma, Mealli, Menchetti, Senesi) ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto.

Il team del Palazzetto del Nuoto, guidato da Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento di Marco Magara, ha visto impegnati anche Beatrice Alvisi, Tommaso Gepponi, Natalia Mazzeschi, Martina Minervino, Marco Morlando, Riccardo Rosi, Leonardo Rossi e Isabella Sacchetti, che hanno potuto confrontarsi con il massimo livello regionale in un’esperienza formativa di grande valore.

Redazione
