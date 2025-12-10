10.7 C
Chiusura dell’asilo nido “Il Bagnoro” per interruzione dell’energia elettrica l’11 dicembre

Ordinanza del Sindaco a seguito dell’interruzione programmata dell’energia elettrica

A causa della comunicazione da parte del fornitore di energia elettrica relativa a un’interruzione programmata per la giornata di giovedì 11 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nella località di Bagnoro, il Comune ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale scolastico.

Considerata l’indispensabilità della fornitura elettrica per il regolare svolgimento delle attività didattiche e, soprattutto, per il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio, il Sindaco ha disposto tramite ordinanza la chiusura dell’asilo nido “Il Bagnoro”, situato in loc. Bagnoro 1, per l’intera giornata di giovedì.

La decisione si rende necessaria per evitare disagi e assicurare condizioni adeguate all’interno della struttura, che non potrebbe funzionare regolarmente in assenza di energia elettrica. Le famiglie sono state informate tempestivamente per consentire una corretta organizzazione alternativa.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi, rassicurando che l’attività dell’asilo riprenderà regolarmente non appena la fornitura elettrica sarà ripristinata.

