Incidente sulla SP della Misericordia: 35enne in codice 2 al San Donato

Intervento del 118 della ASL TSE alle 06:28 di questa mattina a Marciano della Chiana, lungo la Strada Provinciale della Misericordia, per un incidente che ha coinvolto un’auto.

Un uomo di 35 anni è stato soccorso dal personale sanitario dell’Infermierizzata di Foiano della Chiana e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.