Arezzo, sindaci su “CarrettaComune” da rottamare

AREZZO, CERCANSI SINDACI CON PATENTE PER ROTTAMI — LA “MACCHINA COMUNE” ARRUGGINITA, SENZA BENZINA E CON NASTRO ADESIVO SUL MOTORE

Arezzo – C’è chi sogna la fascia tricolore, la foto sul palco, il taglio del nastro col sorriso da pubblicità del dentifricio. Ma nessuno – dice Giacomo Nebbiai della FP CGIL – pare essersi accorto che la macchina del Comune non è una berlina fiammante, ma un vecchio Pandino ’84 che si spegne ai semafori e perde pezzi a ogni buca.

Gli aspiranti sindaci fremono come bimbi sotto Natale, pronti a “governare la città”, ma nessuno sembra sapere che cavolo stanno per guidare. Altro che Comune: è un carro funebre amministrativo, con tre bulloni che tengono tutto insieme e un motore che tossisce peggio di un fumatore degli anni ’60.

Concorsi deserti!

Una volta c’erano folle di giovani a buttarsi sui bandi pubblici come zombi su un cervello fresco. Oggi? Zero candidati: manco un disperato cronico in cerca di lavoro. I ragazzi entrano, vedono lo stipendio e fuggono più veloci del bonus cultura.

Carriere bloccate!

Chi mette piede in Comune ci rimane incastrato come un gatto nella tapparella. Livello basso all’ingresso, livello basso alla pensione: una riproduzione perfetta del “Monopoli della sfiga”, passi dal VIA e prendi un buffetto sulla spalla.

E poi gli stipendi. Nebbiai, che ci vive dentro, lo dice chiaro: “Se andassi in un ufficio periferico di un ministero mi aumentano lo stipendio del 20% senza fare niente.”

Traduzione satirica: basta cambiare palazzo per guadagnare di più stando sempre seduti alla scrivania.

La CGIL non ha firmato il nuovo contratto nazionale perché – parole loro – è come offrire a un affamato mezzo cracker e dirgli che è una pizza. +5,78% di aumento per stipendi che già arrancano, mentre l’inflazione rosicchia più del 16%. I conti sono presto fatti: chi ha firmato ha consegnato ai lavoratori un portafoglio più leggero del 10%… e pure con un buco.

E poi il regalo natalizio più comico dell’anno: 100 milioni nel Fondo perequativo. Bene!

Anzi no.

Arrivano nel 2028.

Nel 2025 però bollette e mutui bussano alla porta come testimoni di Geova col calendario delle scadenze.

Nebbia(i) fitta sul futuro degli enti locali. Il quadro è chiaro: carenza di personale, stipendi da fame, contratti vecchi e sindaci pronti a scaldare il posto di comando senza sapere che sotto di loro ci sono viti lente, freni fischianti e la marmitta che urla vendetta.

Chi vuole fare il sindaco ad Arezzo si presenti con casco, martello, 3 kg di pazienza e tanta, ma tanta, voglia di bestemmiare in amministrativese.

Benvenuti nel Comune: la macchina c’è, ma serve spinta a mano.