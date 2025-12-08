9.5 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 8, 2025
E se copiassimo Firenze? Via i monopattini anche da Arezzo!

Proposta di adottare ad Arezzo il divieto per i monopattini a noleggio già previsto a Firenze

A Firenze dal 1° aprile 2026 (e no, non è uno scherzo!) sarà vietata la circolazione dei monopattini elettrici a noleggio. Finalmente una notizia sensata!
Questi aggeggi infestano anche Arezzo, guidati per lo più da deficienti totali che non hanno la minima idea di cosa sia il codice della strada. Contromano, a tutta velocità, senza casco, poi buttati per terra dove capita, perché tanto “non sono miei, li noleggio”. Ma dove credono di vivere, in un videogioco?
Sarebbe ora che anche da noi si facesse lo stesso: bandire questi oggetti e costringere una buona parte di questi incivili a tornare a camminare come persone normali. E se proprio non riescono a fare a meno del loro giocattolo elettrico, se lo comprino con i loro soldi e si assumano finalmente la responsabilità di non fare danni.

Suschino

