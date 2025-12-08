6.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 8, 2025
type here...
HomeFoto e VideoNatale a Cortona: luci, storia e magia tra le vie medievali

Natale a Cortona: luci, storia e magia tra le vie medievali

Un viaggio fotografico tra luci, tradizioni e suggestioni invernali

Redazione
By Redazione

-

Ogni inverno, Cortona si veste di meraviglia. Le sue strade antiche si illuminano di calde decorazioni, le piazze risuonano di tradizioni e profumi, e l’atmosfera natalizia avvolge tutto con una magia unica. In questa galleria fotografica vivrai il Natale tra vicoli medievali,
mercatini scintillanti, visioni panoramiche sulla Valdichiana e momenti autentici che raccontano l’anima della città. Lasciati trasportare dalle luci, dai colori e dal fascino che solo Cortona, durante le feste, sa regalare.

Articoli correlati:

Monte San Savino : La Città di Halloween Scatti di Natale: luci, storia e tesori della Fiera Antiquaria di Arezzo I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura In immagini, l’anima di Arezzo che corre nella Giostra Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina Magia d’autunno: “Il Giardino delle Zucche” da Segantini a Castiglion Fiorentino Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana Messa a suffragio degli sbandieratori: ricordo e tradizione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
E se copiassimo Firenze? Via i monopattini anche da Arezzo!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024