Ogni inverno, Cortona si veste di meraviglia. Le sue strade antiche si illuminano di calde decorazioni, le piazze risuonano di tradizioni e profumi, e l’atmosfera natalizia avvolge tutto con una magia unica. In questa galleria fotografica vivrai il Natale tra vicoli medievali,
mercatini scintillanti, visioni panoramiche sulla Valdichiana e momenti autentici che raccontano l’anima della città. Lasciati trasportare dalle luci, dai colori e dal fascino che solo Cortona, durante le feste, sa regalare.
Natale a Cortona: luci, storia e magia tra le vie medievali
Un viaggio fotografico tra luci, tradizioni e suggestioni invernali
