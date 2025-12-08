Natale a Cortona: luci, storia e magia tra le vie medievali

Ogni inverno, Cortona si veste di meraviglia. Le sue strade antiche si illuminano di calde decorazioni, le piazze risuonano di tradizioni e profumi, e l’atmosfera natalizia avvolge tutto con una magia unica. In questa galleria fotografica vivrai il Natale tra vicoli medievali,

mercatini scintillanti, visioni panoramiche sulla Valdichiana e momenti autentici che raccontano l’anima della città. Lasciati trasportare dalle luci, dai colori e dal fascino che solo Cortona, durante le feste, sa regalare.