Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 8, 2025
Incidente in Piazza Giotto a Montevarchi: anziano investito, trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso

Attivato il 118 per investimento pedonale in pieno centro

Redazione
È stato attivato alle 10:59 l’intervento del 118 ASL TSE in Piazza Giotto, a Montevarchi, in seguito a un incidente che ha coinvolto un’auto e un pedone.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza BLSD della Misericordia di Pian di Scò, l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Terranuova Bracciolini e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il pedone, un uomo di 86 anni, è stato prontamente assistito e trasportato al Pronto Soccorso del Valdarno in codice 3.

