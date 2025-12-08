Chimera Nuoto Master: tre medaglie al memorial “Il Piastra” e testa al Trofeo di Natale

Ripartenza col botto per il settore Master della Chimera Nuoto, tornato in vasca con tre medaglie al secondo memorial “Il Piastra” di Calenzano, manifestazione che ha riunito oltre quattrocento atleti di trentuno società provenienti da più regioni. I nuotatori adulti si sono confrontati nelle diverse specialità, suddivisi per fasce d’età dai venti fino agli ottanta anni, dando vita a un avvio di stagione ricco di sfide e prestazioni di livello.

A brillare tra le corsie è stata Patrizia Felicini, protagonista nei Master55 con l’oro nei 50 dorso e un quarto posto nei 100 stile libero. Medaglie anche per Carlo d’Ippolito, che nella categoria Master80 ha conquistato due argenti nei 100 e nei 200 stile libero, regalando un prezioso contributo al medagliere aretino. Il gruppo, completato da Francesco Pascuzzi, ha mostrato coesione, tenacia e un’ottima condizione fisica, ponendo basi solide per un percorso stagionale che punta a valorizzare il movimento Master con costanza e nuovi obiettivi.

La Chimera Nuoto intanto guarda già avanti: dicembre sarà un mese ricco di attività e appuntamenti, su tutti il ventunesimo Trofeo di Natale, in programma domenica 14 dicembre al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’evento includerà la gara sociale del settore preagonistico Propaganda e il tradizionale saggio di fine anno della scuola nuoto, con atleti di tutte le età coinvolti in una giornata all’insegna dello sport e della festa.

Dalle 15.00 alle 16.30 saranno protagoniste vasca piccola e media, con stazioni motorie e medaglie per tutti i partecipanti; dalle 16.45 spazio invece alle gare in vasca grande per migliorare tempi e tecnica davanti a famiglie e tifosi.

Sabato 20 dicembre seguirà la festa del nuoto neonatale, con prove insieme ai genitori e riconoscimenti per i baby nuotatori. Entrambe le iniziative vedranno coinvolti allievi e allieve impegnati nel secondo ciclo stagionale dei corsi, iniziato il 24 novembre e attivo fino a febbraio, con l’obiettivo di crescita tecnica, sicurezza in acqua e socializzazione.