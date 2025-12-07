5.2 C
Comune di Arezzo
domenica, Dicembre 7, 2025
Oroscopo urticante 8–14 dicembre

Oroscopo urticante 8–14 dicembre

La settimana in cui le stelle pungono più del destino: preparate la pomata

Settimana turbolenta, cari segni: l’universo ha deciso di farsi beffe di tutti noi e… onestamente non ha tutti i torti. Tra pianeti stanchi, stelle isteriche e costellazioni che chiedono ferie, le previsioni saranno pungenti come una foglia di ortica sulla pelle nuda.

Pronti a graffiarvi l’anima? Andiamo.

 

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Siete carichi come una molla, peccato che sia difettosa. La vostra energia sarà tanta, sì, ma direzionata verso cose inutili. Tentate almeno di non litigare con oggetti inanimati: non vincerete.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Venere vi guarda benevola… ma con un mezzo sorrisetto. Qualcuno proverà a provocarvi: resistete o vi ritroverete a urlare contro il frigorifero per motivi filosofici.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parlare è il vostro sport preferito, ma questa settimana rischiate di battere il record mondiale di parole superflue. Pensateci due volte prima di aprire bocca: una vi basterebbe.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sarete più emotivi del solito, sì, è possibile. Una canzone pubblicitaria vi commuoverà. Non c’è nulla di male, ma evitate di farlo in pubblico se non volete passare per instabili… più del solito.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il vostro ego illumina la stanza più delle luci di Natale, ma attenzione: qualcuno potrebbe staccare la corrente. Evitate pose drammatiche e monologhi interiori in mezzo al traffico.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

La vostra agenda è un capolavoro d’ingegneria, purtroppo la vita reale no. Pianeti e persone disobbediranno. Respiri profondi, niente omicidi. Almeno prima del caffè.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Indecisi come sempre: anche questa settimana la domanda sarà “pasticcino o tisana?”. Gli astri consigliano: smettete di pensarci e prendeteli entrambi. La pace interiore è sopravvalutata.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Intensità a livelli da telenovela sudamericana: sguardi profondi, frasi misteriose, drammi inutili. Divertente per gli altri, estenuante per voi. Cercate di non ipnotizzare nessuno.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Grinta e ottimismo, sì, ma occhio a non promettere cose assurde. Questa settimana rischiate di dire “tranquilli, ci penso io” e poi sparire come un Wi-Fi scadente.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

La vostra serietà sarà messa alla prova da persone che definire “inutili” è un complimento. Saturno è dalla vostra parte, ma non garantisce pazienza. Evitate esplosioni verbali in pubblico.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Sarete creativi, originali, geniali… e incomprensibili. Gli altri vi guarderanno come se parlaste in klingon. Non vi preoccupate: siete voi a essere avanti, loro semplicemente lenti.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Settimana di romanticherie e sogni a occhi aperti. Bellissimo, finché non sbattete contro un palo mentre fantasticate. Tornate sul pianeta Terra, almeno per attraversare la strada.

 

Gli astri sono stati chiari: questa settimana nessuno si salva, neppure quelli che fingono di non credere all’oroscopo. Consolatevi: le stelle pungono, ma almeno non mandano messaggi vocali di tre minuti.

A risentirci nella prossima dose di astri urticanti.

