Arezzo, tentativo di aggressione sventato in via Calamandrei: esercente mette in fuga due giovani

Tensione in via Calamandrei, esercente interviene e allontana due giovani insistenti

L’ombra della microcriminalità giovanile torna a farsi sentire ad Arezzo. Nella mattinata di venerdì, poco dopo le 8, un episodio dai contorni potenzialmente pericolosi è avvenuto in via Calamandrei, dove una probabile aggressione è stata evitata grazie alla prontezza di un commerciante.

Un ragazzo di vent’anni si era fermato in un bar della zona per un caffè e, una volta uscito, si era trattenuto all’esterno con il titolare per fumare una sigaretta. Proprio in quei minuti, due giovani si sono avvicinati chiedendo insistentemente una sigaretta. Al rifiuto del ventenne, il tono dei due si sarebbe rapidamente irrigidito, trasformandosi in una pretesa sempre più insistente.

Temendo che la situazione potesse degenerare, l’esercente ha afferrato l’asta metallica della saracinesca e, con determinazione, è riuscito a mettere in fuga i due ragazzi. Non è possibile sapere quali fossero le reali intenzioni dei giovani né come sarebbe proseguito l’episodio, ma resta il fatto che si è trattato di un momento di tensione che avrebbe potuto avere esiti più gravi.

Non è la prima volta che in città si verificano episodi simili, e il ricordo del pestaggio di un altro ventenne davanti alla stazione, avvenuto circa un anno fa, rimane un monito. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla necessità di interventi mirati a prevenire fenomeni di violenza giovanile.

Arezzo resta vigile, ma episodi come questo ricordano quanto sia importante non abbassare la guardia e sostenere un tessuto sociale che sappia proteggere e responsabilizzare le nuove generazioni.

