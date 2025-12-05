10.9 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 5, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, assolto Sandro Mugnai: uccise il vicino che gli stava demolendo la...

Arezzo, assolto Sandro Mugnai: uccise il vicino che gli stava demolendo la casa. “Mi sono difeso”

La Corte d’Assise di Arezzo assolve Sandro Mugnai per la morte del vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa: tre anni di udienze, ribaltamenti e perizie si chiudono con il riconoscimento della legittima difesa

Redazione
By Redazione

-

Sandro Mugnai, l’artigiano 56enne che nel gennaio 2023 sparò e uccise il vicino Gezim Dodoli mentre quest’ultimo danneggiava la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla Corte d’Assise. I giudici hanno riconosciuto la legittima difesa, respingendo la richiesta della procura che aveva proposto una condanna per eccesso colposo di legittima difesa.
La vicenda era iniziata quando Dodoli aveva travolto alcune auto e iniziato a demolire la casa di Mugnai. L’uomo reagì imbracciando un fucile e sparando cinque colpi. Dopo l’arresto iniziale per omicidio volontario e numerosi ribaltamenti processuali, la sentenza chiude un caso complesso che ha diviso l’opinione pubblica.
All’uscita dal tribunale, Mugnai ha espresso sollievo senza trionfalismi: «Sono stati anni terribili, ora torno a vivere. Non festeggerò: è morta una persona. Devo tutto alla mia famiglia». Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane.

Articoli correlati:

Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare Caso Pecorelli, assoluzione per truffa: l’ex imprenditore altotiberino torna libero Caso Mugnai: il pm chiede 4 anni. “Eccesso colposo di legittima difesa” Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa Montevarchi, uomo cade nel fiume Dogana: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale Incidente stradale a La Fratta (Cortona): due uomini feriti, trasportati in ospedale Incendio di un tir sull’A1: intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio Operazione “Lancia d’Argento”: arrestato in Germania l’ultimo membro della banda dei furti alle ditte orafe

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La Fiamma Olimpica ad Arezzo: la città accoglie la quinta tappa verso Milano-Cortina 2026
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024