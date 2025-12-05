10.9 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 5, 2025
La Fiamma Olimpica ad Arezzo: la città accoglie la quinta tappa verso Milano-Cortina 2026

Il 10 dicembre il passaggio della Torcia attraverserà il centro storico tra sport, cultura e tradizione

Redazione
By Redazione

-

Il 10 dicembre Arezzo tornerà protagonista del percorso della Fiamma Olimpica, ospitando la quinta tappa del viaggio verso Milano-Cortina 2026. La città accoglierà il passaggio della torcia con un evento che coinvolgerà istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, unendo sport, cultura e tradizione.

Il convoglio entrerà in città da via Simone Martini e raggiungerà via Divisione Garibaldi, dove alle 12:00 è prevista una sosta presso l’Arezzo Sport College. Dopo la ripartenza delle 13:00, la Fiamma attraverserà viale Giotto, via Crispi e corso Italia fino a piazza San Francesco. I tedofori percorreranno un tragitto dedicato nel centro storico, passando da piazza Grande, via Vasari, via Ricasoli, piazza della Libertà e ricongiungendosi al convoglio in via Guido Monaco. La conclusione è attesa per le 14:00 in via Fiorentina.

La giornata sarà affiancata dall’iniziativa Fuoco sacro del Museo Archeologico Mecenate, dedicata alla storia delle Olimpiadi antiche, attiva dal 7 al 10 dicembre.

Per garantire la sicurezza dell’evento sono previste limitazioni al traffico e alla sosta, con chiusure temporanee nelle vie del percorso tra le 09:00 e le 14:30.

Redazione
