7.9 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 4, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaMaxi-sequestro di droga a Saione: Polizia di Stato sgomina centrale dello spaccio....

Maxi-sequestro di droga a Saione: Polizia di Stato sgomina centrale dello spaccio. Arrestati due uomini, sequestrati 7,5 kg di hashish

Operazione della Squadra Mobile ad Arezzo: bloccato un significativo flusso di stupefacenti destinato al mercato locale

Redazione
By Redazione

-

Operazione di grande rilievo quella portata a termine ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino. Le attività investigative hanno condotto alla disarticolazione di una vera e propria centrale dello spaccio nel quartiere Saione, con l’arresto di due persone e il sequestro complessivo di 7,5 chilogrammi di hashish.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno stabile già monitorato da tempo, nel quale nella giornata di ieri è stato notato un sospetto movimento da parte di un uomo di nazionalità marocchina, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti. Alla vista della Polizia, l’uomo ha cercato di rientrare in fretta nel palazzo, comportamento che ha spinto gli agenti a procedere a una perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 309/90.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto 5,2 chilogrammi di hashish suddivisi in 50 panetti, oltre a ulteriore sostanza sfusa. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio, un telefono cellulare e 5.000 euro in contanti. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/1990) e, informato il P.M. di turno, è stato associato alla Casa Circondariale di Arezzo in attesa della convalida.

Nel corso della serata, gli stessi operatori hanno individuato nei pressi dello stabile un altro soggetto già noto per reati analoghi: un cittadino albanese di 25 anni, attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 2 chilogrammi di hashish, occultati sotto il sedile del passeggero all’interno della propria auto. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e la successiva traduzione presso il carcere di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe recato nell’edificio per effettuare una consegna destinata al primo arrestato, ignaro però che quest’ultimo si trovasse già in Questura.

Il quantitativo totale sequestrato – pari a 7,5 kg di hashish – avrebbe fruttato sul mercato circa 80.000 euro al dettaglio, costituendo un importante canale di rifornimento illecito per l’area cittadina.

Articoli correlati:

Arrestata badante per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato esegue anche tre ordini di carcerazione Arezzo e Montevarchi, maxi controlli interforze: due arresti per droga, denunce e sanzioni Arezzo, rapina un’anziana in centro: arrestato. Espulso un pusher nigeriano già condannato Due arresti e un ordine di carcerazione: intensificati i controlli della Polizia di Stato in città Droga dalla Valtiberina alla Valdichiana: tre arresti nel weekend dei Carabinieri Controlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa e porto abusivo d’armi Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa Montevarchi, uomo cade nel fiume Dogana: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Controlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa e porto abusivo d’armi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024