7.9 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 4, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaControlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa...

Controlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa e porto abusivo d’armi

Controlli coordinati tra forze dell’ordine nei comuni di Arezzo, Sansepolcro, Montevarchi e San Giovanni Valdarno

Redazione
By Redazione

-

Operazioni ad alto impatto nelle ultime due settimane in tutto il territorio provinciale. Come previsto nel piano di prevenzione e sicurezza elaborato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati eseguiti servizi straordinari nei comuni di Arezzo, Sansepolcro e nell’area del Valdarno, con particolare attenzione a Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

Le attività sono state coordinate dalla Questura di Arezzo e dal Commissariato di Montevarchi, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali. Un’azione congiunta mirata al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati e al contrasto di fenomeni di degrado e illegalità.

Nel capoluogo sono state identificate 170 persone, mentre 13 veicoli e un esercizio commerciale sono stati sottoposti a verifica. A Sansepolcro i controlli hanno interessato 53 cittadini e 40 mezzi. Nel Valdarno, complessivamente, il bilancio parla di 138 persone identificate, 22 veicoli e 9 attività commerciali controllate, due delle quali sanzionate per violazioni amministrative.

Il dato più rilevante arriva da San Giovanni Valdarno: i Carabinieri della locale stazione, insieme alla Polizia Locale, hanno denunciato sei persone per rissa e porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere.

Un’attività diffusa e capillare, destinata a proseguire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei centri urbani e nelle aree più sensibili della provincia.

Articoli correlati:

Arezzo e Montevarchi, maxi controlli interforze: due arresti per droga, denunce e sanzioni Arezzo, controlli ad “alto impatto” nel centro: 65 persone identificate e un arresto per spaccio Arezzo, rapina un’anziana in centro: arrestato. Espulso un pusher nigeriano già condannato Arezzo: misure di prevenzione della Polizia di Stato, 4 DACUR a minorenni, 3 fogli di via e ammonimenti per violenza domestica Arezzo, maxi controlli della Polizia: sei patenti ritirate nella notte per alcol e droga Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi Arezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione Arezzo, alcol a minori e gioco illegale: sospese una bottega e una sala giochi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
SuperMario Gate sulla 71
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024