Questura in azione: rimpatri, misure di prevenzione e Daspo urbano nell’ultima settimana

Prosegue a ritmo serrato l’attività della Polizia di Stato sul territorio, con interventi mirati sia al contrasto dell’immigrazione irregolare sia alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi. Accanto ai controlli quotidiani svolti dalle Volanti e dagli equipaggi in borghese, nelle ultime ore la Questura ha intensificato anche l’azione amministrativa.

Tra ieri e oggi sono stati allontanati due cittadini stranieri, un pakistano e un uomo originario della Repubblica Dominicana, entrambi irregolari e già noti alle forze dell’ordine. Il cittadino pakistano è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, a Potenza, dove resterà in attesa del rientro nel proprio Paese.

Parallelamente, l’attività della Divisione Anticrimine ha portato all’emissione di cinque avvisi orali nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, a seguito di segnalazioni provenienti dalle Volanti e dall’Arma dei Carabinieri. Si tratta di richiami formali che invitano i destinatari a rispettare le regole e a mantenere una condotta conforme alla legge.

Il Questore ha inoltre firmato quattro ammonimenti indirizzati a soggetti resisi protagonisti di minacce, atti persecutori o danneggiamenti ai danni di congiunti o ex compagne. Misure preventive — sottolinea la Questura — pensate per impedire che situazioni delicate degenerino in fatti più gravi.

Infine, sono stati adottati due Dacur, i divieti di accesso alle aree urbane, nei confronti di due cittadini stranieri arrestati nei giorni scorsi per spaccio di sostanze stupefacenti. A entrambi è ora vietato frequentare le zone della città in cui erano stati sorpresi dagli agenti durante le loro attività illecite.

Un quadro operativo che conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel mantenere alto il livello di sicurezza e nel prevenire fenomeni di degrado e criminalità, attraverso controlli mirati e l’applicazione delle misure previste dalla normativa vigente.