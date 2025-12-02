Pomeriggio di incidenti nel territorio dell’ASL Toscana Sud Est: tre feriti in codice 2 tra Bucine, Arezzo e Sansepolcro

Arezzo – Pomeriggio particolarmente impegnativo per i soccorritori dell’ASL Toscana Sud Est, chiamati a intervenire su tre distinti incidenti avvenuti nel giro di poche ore tra le province di Arezzo e Valdarno.

Il primo sinistro si è verificato alle 16:08 nel comune di Bucine, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente la cui dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Un uomo di 34 anni è stato soccorso dall’equipaggio dell’infermierizzata di Montalto e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Poco più di un’ora dopo, alle 17:30, un secondo incidente ha interessato via dei Frati ad Arezzo, coinvolgendo un’auto e un furgoncino. La Croce Bianca di Arezzo ha assistito una donna di 50 anni, poi trasferita in codice 2 all’ospedale San Donato. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

La serie di interventi si è conclusa alle 18:50 a Sansepolcro, in viale Osimo, dove un pedone minorenne è stato investito. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Pieve Santo Stefano e le forze dell’ordine di Sansepolcro. La giovane è stata accompagnata in codice 2 all’ospedale di Arezzo, in condizioni coscienti.

Nonostante la tripla attivazione e il codice di gravità 2 assegnato a tutti i pazienti, le persone coinvolte risultano coscienti e affidate agli ospedali di competenza per ulteriori accertamenti.