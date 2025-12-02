6.5 C
HomeIn primo pianoScuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia... a porte serrate!

Scuole chiuse e bocche cucite! A Castiglioni si studia… a porte serrate!

Decisioni calate dall’alto e genitori lasciati al buio mentre il Comune spinge sul mega-progetto di Via Ghizzi

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Castiglion Fiorentino: Pare che in Comune abbiano inventato un nuovo sport olimpico:
il salto della risposta e il muto sincronizzato.

Succede che venerdì, in Consiglio Comunale, il Gruppo Rinascimento Castiglionese chiede:
«Oh, ma ‘ste scuole de La Nave e Santa Cristina, le volete aprire sì o no?»

E l’assessore, con la prontezza d’un bradipo in ferie, sfodera il suo miglior talento:
il Silenzio Cosmico Istituzionale™.
Nemmeno un “boh”, manco un colpo di tosse. Niente.
Pare aspettasse i sottotitoli.

Poi, zacchete!
Lunedì 1° dicembre la Giunta tira fuori una delibera fresca fresca:
da settembre 2026 la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” de La Nave e la Primaria “Grifoni” di Santa Cristina chiuse per ferie… permanenti.

E allora uno si chiede:
«Ma venerdì l’assessore era in modalità aereo? Non gli era arrivata la notifica?»

La primaria di Santa Cristina, va bene, stava messa magrolina con le iscrizioni…
Ma nessuno ha detto niente ai genitori.
Manco un piccione viaggiatore, una letterina, un post-it sul cancello.

Diverso invece l’asilo de La Nave, che campa bene, c’ha bambini, c’ha iscrizioni, c’ha tutto.
E loro che fanno? Lo chiudono lo stesso!
Che vuoi, quando si parla di logica amministrativa… è come cercare il wifi in cima al Pratomagno.

Perché?
Eh, dicono che così si giustifica il nuovo mega-progettone da milioni in Via Ghizzi:
la Scuola Mastodontica Ultra-Galattica, costruita in un posto già intasato come un lavandino dopo il cenone, e al posto di un campo sportivo che – dicono le leggende – una volta esisteva davvero.

Programmazione zero, pianificazione manco per sbaglio, valutazione costi-benefici pervenuta in data ignota.
Insomma: si fa perché sì.
Che è sempre la filosofia migliore… quando non paghi tu.

Il Gruppo Rinascimento Castiglionese, esasperato quanto una mamma al quinto giorno di sciopero dei mezzi, si schiera con le famiglie:
«Ci togliete i servizi, ci date i disagi, e in più volete pure che vi si faccia l’applauso?!»

E così a Castiglioni, dal 2026, si studierà… altrove.
Perché qui l’unica cosa che resta aperta è la bocca dei genitori.
Quella sì, funziona benissimo.

Articolo precedente
Tragedia ad Arezzo: madre 38enne muore dopo due accessi al Pronto Soccorso
Articolo successivo
Questura in azione: rimpatri, misure di prevenzione e Daspo urbano nell’ultima settimana
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
