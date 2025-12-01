6.6 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 1, 2025
Arezzo, qualità della vita delle donne: “si campa così così… ma un c’hanno ancora fatto incazzà del tutto!”

La classifica del Sole 24 Ore fa discutere: le aretine tengono duro tra burocrazia, lavoro e servizi a metà

Gino Perticai
Le aretine tra servizi, lavoro e du’ rotture di palle: “‘un se brilla, ma manco  s’afoga!  La qualità della vita ce se fa da sole, alla faccia di tutto!”

Nell’indagine del Sole 24 Ore 2025 sulla qualità della vita delle donne, Siena vola e si mette prima in Italia, tutta fiera come se avesse vinto Miss Mondo.
E Arezzo?
Le aretine rispondono in coro: “Oh, ce s’arrabatta! ‘un siamo le prime, ‘un siamo le ultime, ma almeno s’ha la testa dura!”

Secondo i dati, per le donne di Arezzo la vita è una specie di slalom tra lavoro, servizi che funzionano a metà e qualche rottura di scatole che, si sa, in Toscana arriva puntuale come la bolletta della luce.

Lavoro e soldi: “Se ‘n ci si spezza la schiena, qui ‘n se vede un euro!”

Le aretine lavorano come trattori: casa, figli, lavoro, commissioni, anche la spesa per i suoceri.
Lo stipendio?
Un misto tra “meglio di niente” e “ma ché è? Gli spicci del Monopoli?”.
La parità salariale, qui, è come l’araba fenice: tutti ne parlano, nessuno l’ha vista.
E la classica domanda “Ma ce l’hai un fidanzato?” anche quando non c’entra una sega.

Servizi e salute: “Fra ospedale, burocrazia e prenotazioni… oh, ci vuole la pazienza di un santo.”

La sanità non va male, ma manco fa sfracelli. Le aretine la descrivono così:
“Quando va, va. Quando ‘un va… te tocca artorna’ domani!”
Asili nido? Ci sono, ma spesso è più facile trovare parcheggio in centro che un posto libero.
E per qualsiasi pratica, dalle visite mediche alle domande online, le donne aretine riferiscono la stessa esperienza mistica:
“Ti senti come se stessi parlando con una pianta grassa: un ti risponde, ma almeno è carina da vedere!”

Sicurezza: “Si gira tranquille… quasi sempre… ma noi un ci fidiamo di nessuno!””

Ad Arezzo la sicurezza c’è, o almeno così dicono le statistiche.
Le aretine però hanno sviluppato un sesto senso da supereroine Marvel:
borse strette, occhi ovunque, e la frase standard:
“Io giro tranquilla, ma se qualcuno fa il bischero, lo sistemo io.”

Tempo libero: “Quello lo vede solo chi è senza figli, senza lavoro e senza mutuo!”

Teatri, musei, passeggiate, iniziative ce ne sono.
Il problema è trovarci il tempo.
Molte aretine dicono:
“Ma quale tempo libero? Quello lo vedo solo nelle foto su Instagram!”

Morale della favola: Arezzo ‘un è la regina della qualità di vita femminile, ma le sue donne sì.

Perché, nonostante servizi imperfetti, stipendi bassi e pendolari disperate:
le aretine tirano dritto, si rimboccano le maniche e mandano avanti mezza provincia.

“Siena primeggia, Arezzo arrangia: ma le aretine tengono su la baracca con le loro sante gonadi!”

  Posizione aretina nella qualità della vita delle donne:

 A metà classifica nazionale (ma le aretine dicono: “E ti pareva!”)

 Lavoro femminile:
– Occupazione buona ma non brillante
– Stipendi spesso più bassi dei colleghi uomini
– Carico familiare: livelli olimpionici

 Servizi per l’infanzia:
– Copertura discreta
– Posti disponibili: “Come la neve a Natale: pochi e presi d’assalto”

 Sanità:
– Qualità buona quando ci arrivi
– Tempi d’attesa: “Oh, portati da leggere”

 Sicurezza percepita:
– Più alta della media toscana
– Fiducia: “Sì, ma occhio sempre aperto”

 Tempo libero:
– Offerta presente
– Utilizzo: “Se va bene, il sabato dalle 16:30 alle 17:05”.

Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l'avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l'innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l'idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
