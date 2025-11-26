5.3 C
Arezzo, furto in gioielleria in via Spinello: identificato il ladro grazie alle telecamere

Ladro seriale individuato dopo l’ennesimo colpo in pieno giorno

Questa mattina un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è entrato nella gioielleria di via Spinello ad Arezzo fingendosi interessato all’acquisto di una collana. Mentre il titolare stava recuperando altri modelli dagli scaffali, il finto cliente ha afferrato una collana esposta ed è fuggito.

Le immagini della videosorveglianza hanno permesso alla questura di Arezzo di identificarlo rapidamente e denunciarlo per furto aggravato. La collana sottratta non è stata per ora ritrovata.

Per la gioielleria non è il primo episodio: a settembre i carabinieri avevano sventato un tentativo di rapina, e lo stesso uomo aveva già colpito nel negozio ad aprile. Nel 2022 si era verificato anche un altro tentativo di rapina con minaccia armata.

Dai commercianti della zona arriva un appello condiviso: servono più controlli per contrastare furti e rapine sempre più frequenti.

