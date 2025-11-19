Bimbo morto all’asilo: l’autopsia conferma l’asfissia meccanica

Leonardo, 2 anni e mezzo, è morto il 12 novembre nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò” di Soci dopo che il cappuccio del giubbotto si è impigliato a un ramo. L’autopsia eseguita a Siena ha escluso patologie pregresse e confermato l’asfissia meccanica come causa del decesso.

La procura di Arezzo indaga per omicidio colposo: tre educatrici, un’assistente e la coordinatrice della struttura risultano indagate. Ancora da chiarire i tempi esatti dell’incidente e se fosse possibile un intervento salvavita.

I funerali si terranno domani 20 novembre, alle ore 15,00, alla Pieve di Romena in forma pubblica.

Sarà lutto cittadino nel comune di Bibbiena.

La famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere progetti dedicati ai bambini del Casentino.