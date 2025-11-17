11.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 17, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoCortona accende il Natale: un mese di luci, mercatini, mostre e attrazioni...

Cortona accende il Natale: un mese di luci, mercatini, mostre e attrazioni dal 6 dicembre al 6 gennaio

Un mese di luci, mostre e mercatini: Cortona si prepara a un Natale ricco di attrazioni

Redazione
By Redazione

-

Un intero mese dedicato alla magia delle feste. Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 Cortona torna a vestirsi di Natale con un programma ricco di eventi, installazioni artistiche, mostre e attrazioni diffuse tra il centro storico e i borghi del territorio. È Natale a Cortona, il grande cartellone che quest’anno unisce tradizione, cultura e spettacolo con diverse novità.

Protagoniste assolute saranno le illuminazioni artistiche, che ogni sera animeranno piazza della Repubblica, San Domenico e altri luoghi simbolo della città, con un tema dedicato alle opere d’arte ispirate a San Francesco. A completare l’atmosfera arriverà la nuova Sky Tower, una giostra panoramica alta 40 metri che svetterà su piazza Garibaldi offrendo una vista unica sulla città illuminata.

Nel cuore del centro, a Palazzo Ferretti, sarà attivo per tutto il periodo il Santa Claus Virtual Express, il treno magico che conduce i visitatori nella Casa di Babbo Natale. Ogni fine settimana, invece, le piazze ospiteranno mercatini tematici con prodotti artigianali, enogastronomici e idee regalo, accompagnati da iniziative promozionali dei negozi del centro.

Confermata anche quest’anno la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, ospitata in tutte le sale del Centro Convegni Sant’Agostino: plastici e diorami ferroviari nell’auditorium, collezioni Lego nella sala Severini, Barbie d’epoca nella sala Pancrazi, oltre a modelli navali, aerei, figurini militari e opere artigianali dei collezionisti.

Il Natale cortonese comprenderà anche un itinerario dei presepi storici e artistici, illuminati da segnaletica dedicata e distribuiti in un percorso che collega San Filippo, la Cattedrale, San Domenico, la basilica di Santa Margherita, l’Eremo de Le Celle e San Francesco.

Il 5 dicembre, al Maec, sarà inaugurata la mostra Etruschi in Olanda, che porterà in città 150 opere, tra cui dieci statue bronzee della Collezione Corazzi, in prestito dal Museo Archeologico di Leida.

Numerosi anche gli appuntamenti nei borghi: i Mercatini di Pierle dal 6 all’8 e dal 13 al 14 dicembre, Un giorno di magia a Terontola il 13 dicembre, il presepe vivente di Creti nella notte di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio a Camucia in piazza Pertini. Gli istituti scolastici contribuiranno con spettacoli e iniziative inserite nel calendario generale.

I weekend saranno scanditi dai mercati tematici:
– 6-7 dicembre specialità tipiche
– 13-14 dicembre Campagna Amica Coldiretti
– 20-21 dicembre Festa del cioccolato
– 27-28 dicembre Mercatino dei Terzieri
– 3-4 gennaio Mercato dei Rioni
– 6 gennaio mercato dei prodotti tipici

Il Capodanno riproporrà gli appuntamenti più attesi: la festa di San Silvestro in piazza della Repubblica, la Colazione al Museo e il tradizionale concerto del primo gennaio.

Il programma completo e l’acquisto dei biglietti sono disponibili su cortonanatale.it. Il biglietto nominativo (6 euro intero, 4 euro dai 7 ai 14 anni, gratuito fino a 6 anni) comprende l’ingresso alla Casa di Babbo Natale e alla Mostra del Modellismo, oltre a riduzioni al Maec, sconti nei negozi convenzionati e tariffa agevolata per la Sky Tower. Disponibile anche la Christmas Family Card e ingressi ridotti per i soci Coop.

Articoli correlati:

Cortona protagonista nel progetto “Etruschi 85/25”: in mostra i bronzetti e un convegno nazionale Cantare il Medioevo: la lauda a Cortona tra fede popolare e identità civica Cortona, al via le feste dell’olio nuovo: sei eventi verso la finale di “Eleiva Cortonensis” Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave Alla biblioteca di Arezzo parte il corso gratuito GLOB DiMMi sui diari multimediali migranti Alla Scuderia Pan la 14ª edizione del Trofeo del Saracino – Memorial Carlo Fardelli Calcio a Cortona: 20enne ferito, trasportato d’urgenza a Careggi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Centro Tecnico BM travolto a Borgomanero: il College Basketball impone ritmo e chiude 91-66
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024