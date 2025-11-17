Cortona accende il Natale: un mese di luci, mercatini, mostre e attrazioni dal 6 dicembre al 6 gennaio

Un intero mese dedicato alla magia delle feste. Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 Cortona torna a vestirsi di Natale con un programma ricco di eventi, installazioni artistiche, mostre e attrazioni diffuse tra il centro storico e i borghi del territorio. È Natale a Cortona, il grande cartellone che quest’anno unisce tradizione, cultura e spettacolo con diverse novità.

Protagoniste assolute saranno le illuminazioni artistiche, che ogni sera animeranno piazza della Repubblica, San Domenico e altri luoghi simbolo della città, con un tema dedicato alle opere d’arte ispirate a San Francesco. A completare l’atmosfera arriverà la nuova Sky Tower, una giostra panoramica alta 40 metri che svetterà su piazza Garibaldi offrendo una vista unica sulla città illuminata.

Nel cuore del centro, a Palazzo Ferretti, sarà attivo per tutto il periodo il Santa Claus Virtual Express, il treno magico che conduce i visitatori nella Casa di Babbo Natale. Ogni fine settimana, invece, le piazze ospiteranno mercatini tematici con prodotti artigianali, enogastronomici e idee regalo, accompagnati da iniziative promozionali dei negozi del centro.

Confermata anche quest’anno la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, ospitata in tutte le sale del Centro Convegni Sant’Agostino: plastici e diorami ferroviari nell’auditorium, collezioni Lego nella sala Severini, Barbie d’epoca nella sala Pancrazi, oltre a modelli navali, aerei, figurini militari e opere artigianali dei collezionisti.

Il Natale cortonese comprenderà anche un itinerario dei presepi storici e artistici, illuminati da segnaletica dedicata e distribuiti in un percorso che collega San Filippo, la Cattedrale, San Domenico, la basilica di Santa Margherita, l’Eremo de Le Celle e San Francesco.

Il 5 dicembre, al Maec, sarà inaugurata la mostra Etruschi in Olanda, che porterà in città 150 opere, tra cui dieci statue bronzee della Collezione Corazzi, in prestito dal Museo Archeologico di Leida.

Numerosi anche gli appuntamenti nei borghi: i Mercatini di Pierle dal 6 all’8 e dal 13 al 14 dicembre, Un giorno di magia a Terontola il 13 dicembre, il presepe vivente di Creti nella notte di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio a Camucia in piazza Pertini. Gli istituti scolastici contribuiranno con spettacoli e iniziative inserite nel calendario generale.

I weekend saranno scanditi dai mercati tematici:

– 6-7 dicembre specialità tipiche

– 13-14 dicembre Campagna Amica Coldiretti

– 20-21 dicembre Festa del cioccolato

– 27-28 dicembre Mercatino dei Terzieri

– 3-4 gennaio Mercato dei Rioni

– 6 gennaio mercato dei prodotti tipici

Il Capodanno riproporrà gli appuntamenti più attesi: la festa di San Silvestro in piazza della Repubblica, la Colazione al Museo e il tradizionale concerto del primo gennaio.

Il programma completo e l’acquisto dei biglietti sono disponibili su cortonanatale.it. Il biglietto nominativo (6 euro intero, 4 euro dai 7 ai 14 anni, gratuito fino a 6 anni) comprende l’ingresso alla Casa di Babbo Natale e alla Mostra del Modellismo, oltre a riduzioni al Maec, sconti nei negozi convenzionati e tariffa agevolata per la Sky Tower. Disponibile anche la Christmas Family Card e ingressi ridotti per i soci Coop.