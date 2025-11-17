Centro Tecnico BM travolto a Borgomanero: il College Basketball impone ritmo e chiude 91-66

Serata difficile per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che nella lunga trasferta di Borgomanero subisce la maggiore intensità del College Basketball e cade 91-66. Gli amaranto faticano sin dalle prime battute, quando i padroni di casa imprimono un ritmo alto e aprono il primo break sul 13-4, costringendo coach Fioravanti al time-out immediato. Lastella trascina i piemontesi e il primo quarto si chiude sul 23-14.

Arezzo costruisce alcune buone soluzioni offensive, ma le percentuali dalla distanza condannano la squadra, mentre il College Basketball continua a colpire con continuità fino al 48-26 dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire: i canestri di Corradossi danno ossigeno, ma ogni tentativo di rientrare viene respinto dai padroni di casa, sempre pronti a punire ogni disattenzione difensiva.

Il Centro Tecnico BM si riporta fino al -17 sul 71-54 al 30’, ma l’ultimo quarto si apre con un pesante 8-0 di Borgomanero che chiude definitivamente la gara. La formazione di coach Di Cerbo amministra così il vantaggio fino al 91-66 finale.

Domenica prossima gli amaranto torneranno al Palasport Estra per affrontare l’Olimpia Legnaia Firenze, avanti di due punti in classifica: una sfida importante per provare a invertire il momento negativo e ritrovare fiducia.