Centro Tecnico BM travolto a Borgomanero: il College Basketball impone ritmo e chiude 91-66

A Borgomanero una gara in salita: il Centro Tecnico BM cede al ritmo del College Basketball

Serata difficile per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che nella lunga trasferta di Borgomanero subisce la maggiore intensità del College Basketball e cade 91-66. Gli amaranto faticano sin dalle prime battute, quando i padroni di casa imprimono un ritmo alto e aprono il primo break sul 13-4, costringendo coach Fioravanti al time-out immediato. Lastella trascina i piemontesi e il primo quarto si chiude sul 23-14.

Arezzo costruisce alcune buone soluzioni offensive, ma le percentuali dalla distanza condannano la squadra, mentre il College Basketball continua a colpire con continuità fino al 48-26 dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire: i canestri di Corradossi danno ossigeno, ma ogni tentativo di rientrare viene respinto dai padroni di casa, sempre pronti a punire ogni disattenzione difensiva.

Il Centro Tecnico BM si riporta fino al -17 sul 71-54 al 30’, ma l’ultimo quarto si apre con un pesante 8-0 di Borgomanero che chiude definitivamente la gara. La formazione di coach Di Cerbo amministra così il vantaggio fino al 91-66 finale.

Domenica prossima gli amaranto torneranno al Palasport Estra per affrontare l’Olimpia Legnaia Firenze, avanti di due punti in classifica: una sfida importante per provare a invertire il momento negativo e ritrovare fiducia.

