A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale

Il Natale a Montemignaio prenderà ufficialmente il via domenica 30 novembre con Natale&Dintorni, il mercatino dedicato agli alberi di Natale e ai prodotti tipici che trasformerà il borgo casentinese in un piccolo mondo incantato. La giornata, ospitata nella frazione di Castello dalle 10 alle 20, offrirà un’immersione nel clima delle feste tra più di cinquanta espositori, spettacoli, sapori locali e tradizioni che da anni caratterizzano questo territorio.

All’interno e all’esterno delle antiche mura del Castello – le suggestive vestigia medievali che dominano il paese – i visitatori troveranno oggetti artigianali, specialità del territorio e un’atmosfera fiabesca. Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini e a raccogliere le loro letterine, insieme a numerosi artisti di strada che animeranno vicoli e piazze. Una grande stella luminosa sarà accesa sulla torre, mentre tra gli stand si potrà incontrare Maria Pia con pane e olio, Ottavino con le bruciate, Antonio con il vin brulè, oltre a cioccolatai, un maestro pasticcere – Luca Borgioli – produttori di liquori artigianali e vini del Casentino.

Il cuore del mercatino sarà dedicato all’Albero di Natale, simbolo incontrastato del paese: Montemignaio è infatti conosciuto come capitale mondiale dell’albero di Natale naturale, con centinaia di ettari coltivati e piante esportate in tutto il mondo. Un’area specifica ospiterà i produttori locali, protagonisti assoluti di questa tradizione. Per agevolare l’accesso, sarà attivo un servizio navetta dai parcheggi e dalla frazione del Molino verso Castello. L’iniziativa è organizzata da un gruppo di donne di Montemignaio, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Polisportiva.

A partire dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio, Montemignaio si trasformerà poi nella terra dei presepi, con un percorso che permetterà di scoprire 80 opere distribuite in venti frazioni del territorio. Il trekking dedicato sarà proposto in due giornate – l’8 e il 27 dicembre – per guidare i visitatori alla scoperta delle tante creazioni, fino al celebre presepe animato di Tito e Teresa nella frazione di Fornello, allestito nella storica stalla dei Conti Guidi e capace ogni anno di attirare centinaia di persone.

Il programma delle festività è ricco e articolato:

– 8 dicembre: escursione ai presepi, attività per bambini, stand gastronomici e accensione dell’albero del paese.

– 14 dicembre: canti natalizi nella Pieve di Santa Maria Assunta con il Coro Universitario di Firenze e l’Insieme Vocale Orophonia.

– 20 dicembre: passeggiata con le lanterne dedicata ai più piccoli.

– 27 dicembre: seconda giornata di trekking tra i presepi.

– 6 gennaio: chiusura con la tradizionale Befana.

Un calendario ricco di appuntamenti per vivere Montemignaio nella sua vese più magica, tra luci, tradizioni e atmosfere autentiche che raccontano il vero spirito del Natale.