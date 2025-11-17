11.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 17, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoA Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso...

A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale

Montemignaio dà il via alle festività con mercatini, presepi e tradizioni in un’atmosfera da fiaba

Redazione
By Redazione

-

Il Natale a Montemignaio prenderà ufficialmente il via domenica 30 novembre con Natale&Dintorni, il mercatino dedicato agli alberi di Natale e ai prodotti tipici che trasformerà il borgo casentinese in un piccolo mondo incantato. La giornata, ospitata nella frazione di Castello dalle 10 alle 20, offrirà un’immersione nel clima delle feste tra più di cinquanta espositori, spettacoli, sapori locali e tradizioni che da anni caratterizzano questo territorio.

All’interno e all’esterno delle antiche mura del Castello – le suggestive vestigia medievali che dominano il paese – i visitatori troveranno oggetti artigianali, specialità del territorio e un’atmosfera fiabesca. Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini e a raccogliere le loro letterine, insieme a numerosi artisti di strada che animeranno vicoli e piazze. Una grande stella luminosa sarà accesa sulla torre, mentre tra gli stand si potrà incontrare Maria Pia con pane e olio, Ottavino con le bruciate, Antonio con il vin brulè, oltre a cioccolatai, un maestro pasticcere – Luca Borgioli – produttori di liquori artigianali e vini del Casentino.

Il cuore del mercatino sarà dedicato all’Albero di Natale, simbolo incontrastato del paese: Montemignaio è infatti conosciuto come capitale mondiale dell’albero di Natale naturale, con centinaia di ettari coltivati e piante esportate in tutto il mondo. Un’area specifica ospiterà i produttori locali, protagonisti assoluti di questa tradizione. Per agevolare l’accesso, sarà attivo un servizio navetta dai parcheggi e dalla frazione del Molino verso Castello. L’iniziativa è organizzata da un gruppo di donne di Montemignaio, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Polisportiva.

A partire dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio, Montemignaio si trasformerà poi nella terra dei presepi, con un percorso che permetterà di scoprire 80 opere distribuite in venti frazioni del territorio. Il trekking dedicato sarà proposto in due giornate – l’8 e il 27 dicembre – per guidare i visitatori alla scoperta delle tante creazioni, fino al celebre presepe animato di Tito e Teresa nella frazione di Fornello, allestito nella storica stalla dei Conti Guidi e capace ogni anno di attirare centinaia di persone.

Il programma delle festività è ricco e articolato:
8 dicembre: escursione ai presepi, attività per bambini, stand gastronomici e accensione dell’albero del paese.
14 dicembre: canti natalizi nella Pieve di Santa Maria Assunta con il Coro Universitario di Firenze e l’Insieme Vocale Orophonia.
20 dicembre: passeggiata con le lanterne dedicata ai più piccoli.
27 dicembre: seconda giornata di trekking tra i presepi.
6 gennaio: chiusura con la tradizionale Befana.

Un calendario ricco di appuntamenti per vivere Montemignaio nella sua vese più magica, tra luci, tradizioni e atmosfere autentiche che raccontano il vero spirito del Natale.

Articoli correlati:

Anghiari, il Festival dell’Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle “Metamorfosi” della scrittura Giovani stelle della musica classica ad Arezzo Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana Festival dello Spirito ad Arezzo: pellegrinaggio e cammini di fede lungo la Via Romea Germanica Torna ArezzoWave Love Contest & Festival 2025 Firelight, il giovane talento di Sansepolcro che conquista la scena musicale italiana Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Zeno Roveri, doppietta internazionale ad Atene: il talento del Tennis Giotto domina singolare e doppio nei tornei ITF J30
Articolo successivo
Centro Tecnico BM travolto a Borgomanero: il College Basketball impone ritmo e chiude 91-66
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024