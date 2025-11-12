Arezzo Città del Natale: tra luci magia… e pisciate in via Guido Monaco

(ma più veracemente: “di chi c’era e s’è tappato il naso”)

Arezzo, oh Arezzo! La città dell’oro, del Natale, e a quanto pare anche del piscio libero e creativo!

Mentre la città s’illumina per festeggiare la decima edizione della “Città del Natale”, con le sue lucine, i mercatini e la gente che s’abbuffa, c’è chi ha deciso di anticipare i festeggiamenti… a modo suo.

In via Guido Monaco, proprio davanti ai bidoni dell’organico, un ardito cittadino – spinto forse da un impeto di spirito natalizio liquido – ha pensato bene di annaffiare la fioriera comunale.

Un gesto simbolico, diciamolo: un omaggio spontaneo alla natura, un’offerta di fertilizzante alla pianta, e anche un contributo personale al decoro urbano.

Le luci si accendono, i cori cantano, e lui… contribuisce con un “getto continuo” di entusiasmo.

Intanto in Piazza Grande, le proiezioni d’autore di Elodie Poidatz promettono di incantare migliaia di turisti, mentre al Prato si prepara il “Bosco delle emozioni” con 640 mila luci LED.

Tutto splendido, tutto magico – tranne forse per i residenti del centro, che tra le ruote panoramiche, i trenini, i babbi natale urlanti e ora anche le fioriere “profumate”, cominciano a rimpiangere il lockdown.

Il sindaco Ghinelli e il presidente Chierici di Arezzo Intour parlano di “visione condivisa e lavoro di squadra”.

Eh già: c’è chi lavora alle luci, chi ai mercatini… e chi, in silenzio, illumina la città a modo suo.

Magari non sarà sponsor ufficiale come la Unoaerre, ma certo un contributo… organico l’ha dato pure lui.

Così Arezzo si prepara a brillare dal 15 novembre al 6 gennaio, tra zampogne, cioccolato e desideri nel pozzo di Tofano.

E se passate da via Guido Monaco, attenti a dove mettete i piedi: la magia del Natale è dappertutto, ma certi addobbi… puzzano un po’ troppo di realtà.