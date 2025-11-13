13.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Novembre 13, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàLa Asl Toscana sud est manda in pensione i CD: dal 2026...

La Asl Toscana sud est manda in pensione i CD: dal 2026 solo referti e immagini digitali

La Asl Toscana sud est accelera sulla digitalizzazione dei servizi sanitari

Redazione
By Redazione

-

Dopo quasi quarant’anni, i CD con le immagini radiologiche saranno definitivamente archiviati. La Asl Toscana sud est ha avviato il processo che porterà alla completa digitalizzazione dei referti diagnostici: dal 1° marzo 2026 la consegna dei supporti fisici verrà sospesa, rendendo l’Azienda la prima in Toscana a compiere questo passo verso la dematerializzazione.

Cosa cambia per i cittadini
Il ritiro o la conservazione dei CD non sarà più necessario. Referti e immagini saranno disponibili tramite due canali semplici e sicuri:

  1. Email, attivando una sola volta il servizio referto@mail. Oltre al referto — sia per la diagnostica per immagini che di laboratorio — si riceverà un link per scaricare le immagini.
  2. Totem PuntoSì, presenti nelle strutture aziendali: con tessera sanitaria, PIN e una chiavetta USB personale sarà possibile scaricare in pochi minuti sia il referto firmato digitalmente che le immagini.

Le immagini rimarranno scaricabili per 30 giorni dalla data dell’esame. Successivamente potranno essere richieste allo sportello con un contributo minimo. I referti, invece, saranno sempre consultabili anche tramite Fascicolo Sanitario Elettronico e app InSalute. Il sistema rispetta pienamente le normative GDPR sulla protezione dei dati.

Il direttore generale Marco Torre sottolinea come il progetto rappresenti “un passaggio decisivo nella digitalizzazione dei servizi aziendali”, puntando su innovazione, semplicità e sostenibilità per migliorare l’esperienza dei cittadini.

Anche Alessandro Militello, direttore dell’Area Dipartimentale Governo Sistemi di Prenotazione CUP e Pagamento Prestazioni, evidenzia i benefici del cambiamento: meno costi, meno impatto ambientale e procedure più agili. Fino al 1° marzo 2026, chi lo preferisce potrà comunque richiedere il CD, che però non sarà più consegnato automaticamente. Dopo tale data, il formato digitale diventerà l’unica modalità di erogazione delle immagini.

L’Azienda ricorda infine che il servizio referto@mail deve essere attivato prima della prenotazione o dell’accettazione della visita, e che la app InSalute è scaricabile dal portale regionale.

Articoli correlati:

Arezzo 2025: export in volata, gioielleria in frenata e scenari ancora incerti SEFO: 30 anni di crescita, innovazione e leadership nella meccanica di precisione Odori molesti ad Arezzo: pubblicati i risultati del monitoraggio annuale nelle frazioni a sud della città Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Arezzo presenta la New Public Library: il nuovo cuore culturale e sociale della città Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino Sharing mobility gratuita ad Arezzo per gli abbonati al trasporto pubblico fino a fine 2025 Rotary Club Arezzo: Roberto Francini è il nuovo presidente

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incendio in un appartamento di Via San Clemente: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito ma immobile inagibile
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024