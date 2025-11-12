11.2 C
Il nuovo romanzo di Marco Grosso “Malinconia”, tra thriller, letteratura gotica ed esoterismo

Nel nuovo romanzo “Malinconia”, Marco Grosso intreccia thriller, gotico ed esoterismo in una storia di misteri, poteri occulti e segreti nascosti nella Bretagna di fine Ottocento

Redazione
Disponibile il nuovo romanzo di Marco Grosso, dal titolo “Malinconia”. Un gotico d’autore che fonde esoterismo, azione, psicologia e thriller. Ambientato tra le nebbie di Nantes e i megaliti della Bretagna, nella Francia di fine 800, narra di Isabeau de Montreaux nella sua ricerca di verità dopo la morte sospetta della madre. Un dono sovrannaturale unisce un gruppo di persone, che dovranno combattere attraverso poteri arcani un un ordine segreto legato alla Chiesa. Atmosfere cupe, misteri antichi, fantasmi e una lettura intensa e avvincente per chi ama il brivido letterario.
