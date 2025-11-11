14.7 C
RSA Fabbri Bicoli, Sviluppo Comune denuncia: "Da un mese senza acqua calda"

RSA Fabbri Bicoli, Sviluppo Comune denuncia: “Da un mese senza acqua calda”

La lista civica: “Servizio essenziale negato agli ospiti, chiediamo chiarimenti in Consiglio”

Dura presa di posizione della lista civica Sviluppo Comune riguardo alla situazione all’interno della RSA Fabbri Bicoli. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, da oltre un mese nella struttura non sarebbe disponibile l’acqua calda, privando di fatto gli ospiti di un servizio essenziale legato alla cura e all’igiene personale.

La criticità sarebbe legata alla presunta presenza di legionella nelle tubature. “Il condizionale è d’obbligo – sottolinea il gruppo – ma i nostri timori sono rilevanti”.

Sviluppo Comune richiama inoltre l’attenzione sulle rette pagate dai degenti, aumentate negli ultimi anni “a fronte di servizi non sempre all’altezza, come riscontrato più volte dal periodo della pandemia”.

“La misura è colma – ribadisce la lista civica – l’acqua calda non è un lusso, ma un diritto: è salute, igiene, rispetto per chi soffre e per chi lavora ogni giorno nella struttura”.

Solidarietà viene espressa a ospiti, familiari e operatori. Nel prossimo Consiglio comunale sarà richiesta una relazione puntuale al sindaco Nannini per chiarire la situazione in RSA.

