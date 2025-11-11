Settore giovanile ACF Arezzo: Under 17 ancora a segno, Under 15 travolgente

Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, impegnato nei vari campionati di categoria.
UNDER 17 – ACF AREZZO – OLMOPONTE S. FIRMINA (M) 1-0
Prosegue il momento positivo dell’Under 17, che conquista il terzo risultato utile consecutivo.
Al campo “Il Caggio” di Ceciliano, le ragazze di Michele Spataro superano di misura l’Olmoponte Santa Firmina grazie alla rete di De Armas Bolano, siglata al 20′ del primo tempo.
Le amaranto osserveranno ora un turno di riposo per poi tornare in campo nel weekend del 22-23 novembre contro il Casentino Academy Squadra B.
UNDER 15 – ACF AREZZO – VIGOR 5-1
L’Under 15 si conferma la squadra più in forma: settima vittoria consecutiva e primato a punteggio pieno con 21 punti, cinque in più sulla seconda in classifica.
Match in discesa sin dai primi giri di orologio grazie al gol di De Santi. Al quarto d’ora Manzo firma il pari, ma nella ripresa le amaranto dilagano con le reti di Pacini, Migliorini L., ancora De Santi e Lalli.
(Brevi cenni alle formazioni e marcatrici come da referto).
UNDER 12 – SUBBIANO (M) – ACF AREZZO 4-0
Dopo il pari della scorsa settimana, la Under 12 si arrende al Subbiano, che si impone in tutte le frazioni di gioco fissando il risultato finale sul 4-0.
UNDER 10 – CAPOLONA QUARATA (M) – ACF AREZZO 4-0
Sconfitta anche per le più giovani Under 10, battute dal Capolona Quarata che conquista tutte le frazioni e chiude 4-0.