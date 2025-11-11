14.7 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 11, 2025
type here...
HomeCronacheSportSettore giovanile ACF Arezzo: Under 17 ancora a segno, Under 15 travolgente

Settore giovanile ACF Arezzo: Under 17 ancora a segno, Under 15 travolgente

Bene le Under 17 e 15: terzo risultato utile e settima vittoria consecutiva. Stop per Under 12 e Under 10

Redazione
By Redazione

-

Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, impegnato nei vari campionati di categoria.

UNDER 17 – ACF AREZZO – OLMOPONTE S. FIRMINA (M) 1-0
Prosegue il momento positivo dell’Under 17, che conquista il terzo risultato utile consecutivo.
Al campo “Il Caggio” di Ceciliano, le ragazze di Michele Spataro superano di misura l’Olmoponte Santa Firmina grazie alla rete di De Armas Bolano, siglata al 20′ del primo tempo.
Le amaranto osserveranno ora un turno di riposo per poi tornare in campo nel weekend del 22-23 novembre contro il Casentino Academy Squadra B.

UNDER 15 – ACF AREZZO – VIGOR 5-1
L’Under 15 si conferma la squadra più in forma: settima vittoria consecutiva e primato a punteggio pieno con 21 punti, cinque in più sulla seconda in classifica.
Match in discesa sin dai primi giri di orologio grazie al gol di De Santi. Al quarto d’ora Manzo firma il pari, ma nella ripresa le amaranto dilagano con le reti di Pacini, Migliorini L., ancora De Santi e Lalli.
(Brevi cenni alle formazioni e marcatrici come da referto).

UNDER 12 – SUBBIANO (M) – ACF AREZZO 4-0
Dopo il pari della scorsa settimana, la Under 12 si arrende al Subbiano, che si impone in tutte le frazioni di gioco fissando il risultato finale sul 4-0.

UNDER 10 – CAPOLONA QUARATA (M) – ACF AREZZO 4-0
Sconfitta anche per le più giovani Under 10, battute dal Capolona Quarata che conquista tutte le frazioni e chiude 4-0.

Articoli correlati:

Under 15 da urlo: quarta vittoria consecutiva per l’ACF Arezzo. Stop per Under 17 e Scuola Calcio Trionfo dell’ACF Arezzo al 1° Memorial Carlo Benucci Under 15 Settore giovanile Arezzo: weekend tra battute d’arresto e segnali incoraggianti Le giovanili dell’ACF Arezzo inarrestabili: l’Under 17 blinda Ceciliano, l’Under 15 cala l’otto! Arezzo, via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali: una struttura in più e nuovi spazi riservati Tripletta vincente per il Team Ciabini: Masciotti primo e Bastianini terzo a Cremona nel CIV Classic Sofia Sennati conquista il titolo italiano di Gym Boxe: un trionfo dedicato al padre di Lino Valtiberina Tennis inarrestabile: promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente sul lavoro a Mercatale Valdarno: 67enne elitrasportato al CTO in codice rosso
Articolo successivo
RSA Fabbri Bicoli, Sviluppo Comune denuncia: “Da un mese senza acqua calda”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024