7 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 9, 2025
type here...
HomeIn primo pianoOroscopo provocatorio e pungente per la settimana dal 10 al 16 novembre...

Oroscopo provocatorio e pungente per la settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Redazione
By Redazione

-

“La settimana del ‘ma chi me l’ha fatto fare?’”

Le stelle questa settimana sono di pessimo umore: Nettuno mente, Marte ruggisce, Venere si trucca da tragedia greca.
Tradotto: un caos.
Ma non preoccuparti: l’universo non ce l’ha con te in particolare… sei solo vittima collaterale.

Perciò stringi le cinture e preparati alla dose di cinismo astrale che non sapevi di desiderare.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti senti protagonista, ma questa settimana sei personaggio secondario nella sitcom della tua vita.
Cerchi di imporre la tua opinione, ma nessuno ti ascolta: forse perché hanno tutti le cuffie, forse perché parli troppo.
Consiglio acido: a volte tacere è la forma più evoluta di minaccia.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Nonostante tu faccia finta di essere stabile, dentro sei un soufflé pronto a collassare.
Il portafoglio piange, ma tu spendi lo stesso: perché risparmiare quando puoi vivere nel rimorso?
 Consiglio acido: prima di acquistare, chiediti: “mi serve?” La risposta sarà comunque “sì”, quindi inutile pensarci.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Questa settimana l’universo ti chiede coerenza. Tu rispondi con 12 versioni di te stesso e pure un riassunto.
Amici confusi, partner isterici, tu felice: il caos è casa tua.
 Consiglio acido: scegli un obiettivo. Poi ignoralo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibilità? Esagerata. Piangerai perché la luna è uggiosa, perché il gatto ti ignora, perché Netflix ha cambiato grafica.
Nessuno capisce il tuo dramma, ma tu sei abituato: sei nato per soffrire con stile.
 Consiglio acido: scrivi un diario: almeno l’inchiostro non scappa.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Cerchi applausi, ma questa settimana il pubblico è distratto.
Sarai costrett* a brillare in un parcheggio buio davanti a due piccioni e un motorino che non parte.
Consiglio acido: impara ad auto-applaudirti: è l’unico fan club garantito.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vedi tutto ciò che non va e vuoi sistemare il pianeta, però ti perdi lavagnette e etichette.
Spoiler: gli altri non notano né apprezzano.
Consiglio acido: sbaglia di proposito: è terapeutico (per loro, che smettono di sentirsi giudicati).

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti decidere, ma il cervello va in buffering.
La tua indecisione cronica raggiunge livelli olimpionici: complimenti, sei campione mondiale di “non so”.
 Consiglio acido: scegli qualcosa. Anche l’insalata sbagliata va bene, suvvia.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sei come un film d’autore: oscuro, lento e nessuno capisce niente.
Ti credi profondo, ma spesso sei solo criptico.
Consiglio acido: spiegare non ti rende meno misterioso: ti rende tollerabile.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Hai voglia di fuga ma ti manca un piano, soldi, e qualcuno che voglia seguirti.
Filosofi da bar ti irritano, poi ti scopri uguale a loro.
 Consiglio acido: se non puoi scappare, almeno cambia bar.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Il lavoro ti consuma, ma tu lo ringrazi.
Stai costruendo imperi su fondamenta di ansia: complimenti per l’efficienza autodistruttiva.
Consiglio acido: fai una pausa. O fai finta. Sarà già un successo.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee rivoluzionarie per un mondo che non ti ha chiesto niente.
Parli, pontifichi, poi ti annoi e passi ad altro.
Consiglio acido: prova a finire qualcosa nella tua vita. Anche un puzzle.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico, poetico, confuso: il tuo superpotere è innamorarti di qualcuno che non ricorda il tuo nome.
Consiglio acido: prima di amare, verifica che esista e non sia solo un profilo fake.

 

“Che la sfiga sia con voi”

Dal 10 al 16 novembre l’universo vi invita a guardare in faccia la realtà:
siete caotici, confus*, spesso illusi… e va bene così.

Le stelle non sono qui per salvarvi: al massimo vi mandano un meme cosmico per farvi ridere mentre vi schiantate.
La buona notizia? Dopo questa settimana, difficilmente potrà andare peggio.
Forse.

Articoli correlati:

Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 22 al 28 settembre 2025
Arezzo, ladri in tournée e truffatori in smart working! La città dell’oro… ma solo per chi lo ruba! Amministrative alla porta, cantieri ovunque e totosindaco scatenato: Arezzo in modalità “che cazz…” Arezzo, caserma vigili: “accordo bonario ‘na sega!” Arezzo in trasformazione: istantanee dai cantieri Via Tiziano: due torri e via! “Tanto il verde c’è di là… e qui ci si fa due spicci” Arezzo, presentato il nuovo stadio: sindaco e vicesindaca entusiasti: “Una svolta storica”. La gente: “Sì, come la rotatoria infinita…” Arezzo, nuova discarica: scalinata segreta diventa il regno della lercionaggine.
” Bidoni ? no grazie, ci piace buttare giù!”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, nuova discarica: scalinata segreta diventa il regno della lercionaggine.
” Bidoni ? no grazie, ci piace buttare giù!”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024