Oroscopo provocatorio e pungente per la settimana dal 10 al 16 novembre 2025

“La settimana del ‘ma chi me l’ha fatto fare?’”

Le stelle questa settimana sono di pessimo umore: Nettuno mente, Marte ruggisce, Venere si trucca da tragedia greca.

Tradotto: un caos.

Ma non preoccuparti: l’universo non ce l’ha con te in particolare… sei solo vittima collaterale.

Perciò stringi le cinture e preparati alla dose di cinismo astrale che non sapevi di desiderare.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti senti protagonista, ma questa settimana sei personaggio secondario nella sitcom della tua vita.

Cerchi di imporre la tua opinione, ma nessuno ti ascolta: forse perché hanno tutti le cuffie, forse perché parli troppo.

Consiglio acido: a volte tacere è la forma più evoluta di minaccia.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Nonostante tu faccia finta di essere stabile, dentro sei un soufflé pronto a collassare.

Il portafoglio piange, ma tu spendi lo stesso: perché risparmiare quando puoi vivere nel rimorso?

Consiglio acido: prima di acquistare, chiediti: “mi serve?” La risposta sarà comunque “sì”, quindi inutile pensarci.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Questa settimana l’universo ti chiede coerenza. Tu rispondi con 12 versioni di te stesso e pure un riassunto.

Amici confusi, partner isterici, tu felice: il caos è casa tua.

Consiglio acido: scegli un obiettivo. Poi ignoralo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibilità? Esagerata. Piangerai perché la luna è uggiosa, perché il gatto ti ignora, perché Netflix ha cambiato grafica.

Nessuno capisce il tuo dramma, ma tu sei abituato: sei nato per soffrire con stile.

Consiglio acido: scrivi un diario: almeno l’inchiostro non scappa.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Cerchi applausi, ma questa settimana il pubblico è distratto.

Sarai costrett* a brillare in un parcheggio buio davanti a due piccioni e un motorino che non parte.

Consiglio acido: impara ad auto-applaudirti: è l’unico fan club garantito.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Vedi tutto ciò che non va e vuoi sistemare il pianeta, però ti perdi lavagnette e etichette.

Spoiler: gli altri non notano né apprezzano.

Consiglio acido: sbaglia di proposito: è terapeutico (per loro, che smettono di sentirsi giudicati).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti decidere, ma il cervello va in buffering.

La tua indecisione cronica raggiunge livelli olimpionici: complimenti, sei campione mondiale di “non so”.

Consiglio acido: scegli qualcosa. Anche l’insalata sbagliata va bene, suvvia.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sei come un film d’autore: oscuro, lento e nessuno capisce niente.

Ti credi profondo, ma spesso sei solo criptico.

Consiglio acido: spiegare non ti rende meno misterioso: ti rende tollerabile.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Hai voglia di fuga ma ti manca un piano, soldi, e qualcuno che voglia seguirti.

Filosofi da bar ti irritano, poi ti scopri uguale a loro.

Consiglio acido: se non puoi scappare, almeno cambia bar.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Il lavoro ti consuma, ma tu lo ringrazi.

Stai costruendo imperi su fondamenta di ansia: complimenti per l’efficienza autodistruttiva.

Consiglio acido: fai una pausa. O fai finta. Sarà già un successo.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee rivoluzionarie per un mondo che non ti ha chiesto niente.

Parli, pontifichi, poi ti annoi e passi ad altro.

Consiglio acido: prova a finire qualcosa nella tua vita. Anche un puzzle.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico, poetico, confuso: il tuo superpotere è innamorarti di qualcuno che non ricorda il tuo nome.

Consiglio acido: prima di amare, verifica che esista e non sia solo un profilo fake.

“Che la sfiga sia con voi”

Dal 10 al 16 novembre l’universo vi invita a guardare in faccia la realtà:

siete caotici, confus*, spesso illusi… e va bene così.

Le stelle non sono qui per salvarvi: al massimo vi mandano un meme cosmico per farvi ridere mentre vi schiantate.

La buona notizia? Dopo questa settimana, difficilmente potrà andare peggio.

Forse.