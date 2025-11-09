Messa a suffragio degli sbandieratori: ricordo e tradizione

Articoli correlati:
Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! 148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana “Ritorno al Fascino” – Dandy e Lady Dandy nelle immagini di Felice Rogialli