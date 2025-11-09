9 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 9, 2025
type here...
HomeFoto e VideoMessa a suffragio degli sbandieratori: ricordo e tradizione

Messa a suffragio degli sbandieratori: ricordo e tradizione

La celebrazione annuale di memoria, fede e tradizione nella suggestiva cornice di Santa Maria della Pieve nelle foto di Felice Rogialli

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! 148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana “Ritorno al Fascino” – Dandy e Lady Dandy nelle immagini di Felice Rogialli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Elicottero civile disperso sull’Alpe della Luna: maxi-intervento del 118 a Badia Tedalda
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024