All’I.C. Vasari pomeriggi gratuiti di laboratori per scoprire talenti e competenze

Proposte pomeridiane aperte a tutti gli studenti: sport, tecnologia, arte, lingue e creatività

Arezzo – Pomeriggi di attività gratuite per coltivare competenze, passioni e creatività. È la proposta della scuola secondaria di primo grado “Giorgio Vasari”, che anche quest’anno mette a disposizione un ampio ventaglio di laboratori pomeridiani a libera scelta degli studenti.

«In un contesto in cui la scuola rischia di diventare un percorso a binari prestabiliti – spiega la dirigente scolastica Marinella Verrazzani – il nostro istituto punta su una formula semplice: identica offerta formativa mattutina per tutte le classi, mentre le attività di potenziamento si svolgono nel pomeriggio e sono scelte liberamente dalle ragazze e dai ragazzi». Una volta iscritti, però, la frequenza è obbligatoria per l’intero ciclo di incontri.

I laboratori coprono diverse aree di interesse:
Sport e benessere, con le attività del Centro Sportivo Scolastico;
Scienze e tecnologia (STEM), con “Matematica in gioco”, “Coding volando” dedicato all’uso del drone, e il FabLab Vasari, dove idee e progetti prendono forma grazie alle nuove tecnologie;
– Cittadinanza digitale e creatività, con Radio Vasari e corsi di informatica di vari livelli;
– Area linguistica e artistico-espressiva, che propone teatro, scrittura creativa, teatro in inglese, lingua spagnola, latino, musica e laboratori artistici;
– Manifatturiero e sostenibilità, con il laboratorio dedicato alla tradizione orafa aretina e “DecoriAmo”, che promuove il riuso creativo per finalità solidali.

«L’iniziativa si è rivelata molto apprezzata – aggiunge Verrazzani – creando nuovi spazi di incontro tra studenti di classi diverse, accomunati dalle stesse passioni, con preziose esperienze di peer tutoring».

A breve la scuola aprirà le porte per far conoscere da vicino le attività attraverso laboratori dimostrativi.

