Amministrative alla porta, cantieri ovunque e totosindaco scatenato: Arezzo in modalità “che cazz…”

Siamo ancora lì a bestemm… a BISBIGLIARE nel traffico, che già s’apre la stagione del “chi viene e chi va”, manco fosse l’alba al mercato del bestiame.

Le amministrative s’avvicinano e il totosindaco è partito come il Totocalcio ai bei tempi: tutti a sparare nomi, e chi c’indovina offre da bere.

Sul fronte centrodestra, Veneri pare più orientato a Firenze che a Palazzo Cavallo: non si sa se studia per il sindaco o per prendere il treno tutte le mattine.

Intanto sale di brutto Ceccarelli, quello che pare ci creda davvero.

E poi c’è il nome suggestivo, anzi sugosissimo: Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, gradito alla Meloni, alla Lega, a Forza Italia e forse pure al bar dello stadio.

Se viene ad Arezzo, dicono, fa il botto.

Peccato che qualcuno mormori:

“Oh, ma uno da fuori mura? Nemmeno fosse un marziano!”.

E poi c’è Lucia Tanti, presenza fissa:’n se sa se se candida, ma lei c’è. Sempre. Anche quande ‘n c’è.

Nel frattempo, che fa il Comune?

Parte coi lavori in corso.

Tutti insieme.

Di botto.

Neanche i fuochi d’artificio per San Donato.

Gli automobilisti, intanto, fanno meditazione zen ai semafori:

“Respira… conta fino a dieci… e vedi de ‘n chiappare l’operaio co’ la Panda”.

PARCHI:

Mesi a chiedere lo sfalcio dell’erba, che manco nel Borneo.

Ora invece parte la riqualificazione generale:

“Oh, ma se veniva l’ispettore di Geo&Geo ci faceva la puntata speciale”.

l’assessore Casi che annuncia trionfante 13 nuove attrezzature ludiche a Villa Severi, pavimento antitrauma e giochi multifunzionali dai 2 ai 15 anni.

Roba che, se cadi, rimbalzi meglio che su Italia ’90.

Casi ci tiene a spiegare che è tutto inclusivo, moderno e fatto per stimolare equilibrio, coordinamento e socialità.

Oh, pare un volantino dell’Ikea: “resistente, sostenibile e adatto a tutte le abilità”.

E ATTENZIONE, CHE LA FESTA NON FINISCE QUI!

Al Pantano, dopo anni che la gente chiedeva almeno due lampadine per non inciampare nel cane o nel fidanzato, arriva il primo parco inclusivo di Arezzo.

Qui si parla di soldi veri: 150mila euro di finanziamento per trasformare il Parco Berlinguer in un’oasi dove possano giocare tutti, ma proprio tutti, senza distinzione.

Il parco sarà progettato per essere utilizzabile non solo dalle persone con disabilità motorie o intellettive, ma da chiunque, in uno spazio davvero universale.

Perché, dicono gli esperti, il gioco è come l’amore, la paura e la felicità: roba fondamentale per crescere bene.

E pensa te: anni a chiedere un po’ d’illuminazione per non confondere il parco col Triangolo delle Bermuda… e invece zac!

Arriva il parco inclusivo.

Meglio tardi che mai.

Ora attendiamo solo che la luce arrivi davvero, sennò a giocare ci vanno solo i pipistrelli.

Tirando le somme:

Totocandidati: nomi che sgommano e slittano

Cantieri: pare Risiko

Villa Severi: Disneyland low cost

Parco Berlinguer: il miracolo dell’inclusività

Parco Alessandro del Vita: lavori in corso

Politica: tutti presenti, nessuno pervenuto

Arezzo aspetta il nuovo sindaco.

Nel frattempo, se volete un consiglio, lasciate la macchina a casa.

E portate i bimbi al parco: almeno lì se cadono, rimbalzano.