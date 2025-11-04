11.7 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 4, 2025
type here...
HomeIn primo pianoAmministrative alla porta, cantieri ovunque e totosindaco scatenato: Arezzo in modalità "che...

Amministrative alla porta, cantieri ovunque e totosindaco scatenato: Arezzo in modalità “che cazz…”

Tra totosindaco, cantieri spuntati come funghi e parchi trasformati in Disneyland, Arezzo si prepara alle amministrative tra risate, imprecazioni e promesse scintillanti

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Siamo ancora lì a bestemm… a BISBIGLIARE nel traffico, che già s’apre la stagione del “chi viene e chi va”, manco fosse l’alba al mercato del bestiame.
Le amministrative s’avvicinano e il totosindaco è partito come il Totocalcio ai bei tempi: tutti a sparare nomi, e chi c’indovina offre da bere.

 Sul fronte centrodestra, Veneri pare più orientato a Firenze che a Palazzo Cavallo: non si sa se studia per il sindaco o per prendere il treno tutte le mattine.

Intanto sale di brutto Ceccarelli, quello che pare ci creda davvero.
E poi c’è il nome suggestivo, anzi sugosissimo: Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, gradito alla Meloni, alla Lega, a Forza Italia e forse pure al bar dello stadio.
Se viene ad Arezzo, dicono, fa il botto.
Peccato che qualcuno mormori:

“Oh, ma uno da fuori mura? Nemmeno fosse un marziano!”.

E poi c’è Lucia Tanti, presenza fissa:’n se sa se se candida, ma lei c’è. Sempre. Anche quande ‘n c’è.

Nel frattempo, che fa il Comune?
Parte coi lavori in corso.
Tutti insieme.
Di botto.
Neanche i fuochi d’artificio per San Donato.

Gli automobilisti, intanto, fanno meditazione zen ai semafori:

“Respira… conta fino a dieci… e vedi de ‘n chiappare l’operaio co’ la Panda”.

PARCHI: 

Mesi a chiedere lo sfalcio dell’erba, che manco nel Borneo.
Ora invece parte la riqualificazione generale:

“Oh, ma se veniva l’ispettore di Geo&Geo ci faceva la puntata speciale”.

l’assessore Casi che annuncia trionfante 13 nuove attrezzature ludiche a Villa Severi, pavimento antitrauma e giochi multifunzionali dai 2 ai 15 anni.
Roba che, se cadi, rimbalzi meglio che su Italia ’90.

Casi ci tiene a spiegare che è tutto inclusivo, moderno e fatto per stimolare equilibrio, coordinamento e socialità.
Oh, pare un volantino dell’Ikea: “resistente, sostenibile e adatto a tutte le abilità”.

E ATTENZIONE, CHE LA FESTA NON FINISCE QUI!
Al Pantano, dopo anni che la gente chiedeva almeno due lampadine per non inciampare nel cane o nel fidanzato, arriva il primo parco inclusivo di Arezzo.

Qui si parla di soldi veri: 150mila euro di finanziamento per trasformare il Parco Berlinguer in un’oasi dove possano giocare tutti, ma proprio tutti, senza distinzione.

Il parco sarà progettato per essere utilizzabile non solo dalle persone con disabilità motorie o intellettive, ma da chiunque, in uno spazio davvero universale.
Perché, dicono gli esperti, il gioco è come l’amore, la paura e la felicità: roba fondamentale per crescere bene.

E pensa te: anni a chiedere un po’ d’illuminazione per non confondere il parco col Triangolo delle Bermuda… e invece zac!
Arriva il parco inclusivo.
Meglio tardi che mai.
Ora attendiamo solo che la luce arrivi davvero, sennò a giocare ci vanno solo i pipistrelli.

Parco Alessandro del Vita

Tirando le somme:

  • Totocandidati: nomi che sgommano e slittano
  • Cantieri: pare Risiko
  • Villa Severi: Disneyland low cost
  • Parco Berlinguer: il miracolo dell’inclusività
  • Parco Alessandro del Vita: lavori in corso
  • Politica: tutti presenti, nessuno pervenuto

Arezzo aspetta il nuovo sindaco.
Nel frattempo, se volete un consiglio, lasciate la macchina a casa.
E portate i bimbi al parco: almeno lì se cadono, rimbalzano.

Articoli correlati:

Un elicottero per tutti Turismo ad Arezzo: tra scalini che sprofondano e vesciche in apnea Arezzo, capitale del cacone libero! Bando di fine anno ad Arezzo: uno, uno solo! E Valenti dice ciao ciao Arezzo, ladri in tournée e truffatori in smart working! La città dell’oro… ma solo per chi lo ruba! Italia 2055: profezie urbane e visioni da bar Trash trail: tra eternit accendini, bombole del gas e il nuovo turismo dell’indecenza «Dalli a Gaza, compra d’Israele! Vendi a Kiev, compra da Mosca! Ma siete scemi o vi ci fate!?!»

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, caso di scabbia: il sindaco chiude due scuole per operazioni di disinfestazione
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024